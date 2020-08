Anniversaire - Renault Trafic, 40 ans de succès

Avant était l’Estafette. La préhistoire en quelque sorte. Cabine avancée, moteur dans l’habitacle . Du bruit tout le temps, un confort très relatif, des performances d’une remarquable modestie. 32 chevaux sous le pied à ses débuts, 43 en fin de carrière… Mais la Renault Estafette a fait le boulot, de 1957 à 1980. Un peu plus de 500 000 exemplaires produits. Pour les artisans, les commerçants, les ambulanciers, les pompiers, les camping-caristes… et les gendarmes bien sûr.

En 1980, l’Estafette s’efface. Une révolution est en marche. Elle se nomme Renault Trafic. Un autre monde. Confort, performances, efficacité, le Trafic est un véhicule tout simplement moderne. Il adopte une silhouette très novatrice, et finalement toujours d’actualité ; les lignes tendues et la tendance tout au carré en moins.

L’offre Trafic est d’emblée très large. Moteurs essence en nombre, et quelques Diesel, des cylindrées de 1,4 l à 2 litres pour les premiers, de 1,9 l à 2,5 l pour les seconds, des puissances s’étalant de 48 à 82 chevaux en essence et de 58 à 75 chevaux en Diesel. En fait, et pour la première fois, Renault a décidé d’adapter des éléments de grande série automobile dans un véhicule dédié aux professionnels. Ainsi, les éléments mécaniques sont issus des Renault 18 et 20. Mais la force du Renault Trafic, dès son lancement, est sa multiplicité : il sait s’adapter à toutes les exigences professionnelles. Traction ou propulsion, fourgon tôlé ou vitré, pick-up bâché, châssis-cabine, deux longueurs, deux hauteurs de pavillon, des PTAC allant de 2,1 à 3 tonnes, 800 kilos de charge utile au bas mot, 1400 kilos au sommet. Sur les traces de l’Estafette, il peut être aménagé, transformé, équipé, et roulera aux couleurs de la gendarmerie, de la police, de l’artisan, des ambulanciers ; et se fera même camping-car ou navette VIP.

Une première génération en scène durant 20 ans

Le confort est réel, et une nouvelle notion apparaît même, celle de l’agrément. Agrément de conduite, agrément d’usage et d’ergonomie. Bien sûr, au regard des modèles d’aujourd’hui, ce premier Trafic fait figure d’ancêtre. Il reste tout de même bruyant, la liaison à la route n’est pas des plus efficaces, le freinage peut réserver quelques mauvaises surprises.

Ce Renault Trafic de première génération connaît un succès quasi immédiat. Sa vie est même un long fleuve tranquille, enrichie de nouvelles fonctionnalités, de nouveautés bien pratiques, de systèmes de sécurité innovants. En 1985, Renault propose une version 4x4.

En 1986, le Trafic bénéficie du premier restylage de sa carrière. Ces versions sont reconnaissables à leur calandre verticale noire. En 1989, le Trafic reçoit de nouveau une mise à jour esthétique avec une nouvelle face avant adoptant une calandre inclinée dans le prolongement du capot. Cette dernière version va perdurer pendant plus de dix ans, le lancement de la seconde génération de Trafic ayant lieu à l’automne 2000, soit vingt ans après la commercialisation du premier Trafic.

Une deuxième génération née avec le siècle

Si la première génération du Trafic avait la lourde tâche de remplacer l’Estafette, la seconde se devait d’être aussi novatrice que la première. Par rapport au modèle d’origine, le Trafic de l’an 2000 offre une palette de versions moins importante, le constructeur se concentrant uniquement sur les fourgons et les planchers cabine, laissant le soin aux carrossiers de développer d'autres versions. La gamme se compose de fourgons tôlés et vitrés, en deux longueurs et deux hauteurs, donnant ainsi naissance à quatre carrosseries. La version plancher cabine est plus particulièrement destinée aux caisses frigo et autres fourgons spéciaux.

Cette seconde génération de Trafic profite d’un coup de crayon original avec son bossage si caractéristique au-dessus de la cabine de conduite. Il affiche un niveau de confort élevé avec la possibilité de disposer de vitres électriques, d’un système de navigation ou encore de la climatisation. Ajoutez à cela une conception des suspensions proches de celle d’une voiture, une planche de bord très ergonomique, et il devient alors facile de comprendre comment le Trafic a pu traverser plus d’une décennie sans souci majeur. Les principales modifications ont porté sur de légères retouches de la face avant (nouveaux phares et boucliers en 2006), de la planche de bord ainsi qu’une évolution des motorisations afin de répondre aux normes antipollution entrées en vigueur.

A son lancement, la gamme se compose de quatre motorisations : une essence (2.0 l 120 ch) et trois turbo-diesels à injection directe (1.9 l 82 et 100 ch, 2.5 l 140 ch). En 2006, la gamme Diesel évolue avec un moteur unique, le 2.0 dCi, décliné en trois niveaux de puissance : 90, 115 et 146 ch. En 2012, Renault simplifie sa gamme et propose son Trafic uniquement en diesel 2.0 dCi 90 ou 115 ch. C’est cette année-là qu’il sera auréolé du titre de l’International Van of the Year, l’utilitaire de l’année.

Toujours en course… vers l’électrique

La troisième génération du Renault Trafic voit le jour en 2014 et poursuit actuellement sa carrière. Plus long, de 28 centimètres, il augmente ses capacités utilitaires. Avec les évolutions apportées au fil des ans, ce Trafic 3 entre dans l’ère de la technologie embarquée. De nouvelles notions font leur apparition. Grand confort à bord, véritable bureau mobile selon ses concepteurs, il adopte aussi toute une série d’aides à la conduite et se voit proposé avec une transmission automatique. Les déclinaisons sont multipliées, il existe 275 versions du Trafic, et il sait toujours se faire (très) grande voiture pour le transport de passagers, avec la version SpaceClass, confortable et spacieuse à souhait.

Au fil des décennies, le succès du Trafic ne se dément pas. A ce jour, depuis son lancement et à travers le monde, le Renault Trafic s’est vendu à quelque 2 millions d’exemplaires. En 2019, un peu plus de 100 000 véhicules ont été commercialisés dans plus de 50 pays à travers le monde. Demain, le Trafic évoluera encore et les versions électriques feront inévitablement l’actualité. Mais c’est une autre histoire et une nouvelle route… vers les 50 ans du Renault Trafic.