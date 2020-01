Essai - Renault Trafic SpaceClass : et l'utilitaire devient carrosse

EN BREF version transport de personnes à partir de 42 500 €

C'est en quelque sorte un Renault Trafic en habit du dimanche. Du genre à abandonner la tenue de travail pour une livrée de sortie. Du genre aussi à vouloir faire oublier ses origines utilitaire. Car il est quand même un peu fier ce Trafic, au point de renier son nom en supprimant toute référence sur la carrosserie. Il s'appelle SpaceClass et pense que ça fait plus classe. D'un côté, c'est pas faux ; mais à trop mettre en avant la carte du raffinement et du luxe, ce Trafic passe un peu pour un prétentieux.

Le Renault Trafic SpaceClass est né en 2017. Il connut la gloire dès sa naissance en étant véhicule officiel du Festival de Cannes de cette année-là. De quoi se prendre un peu la tête, reconnaissons-le. Dérivé du Trafic utilitaire et décliné en deux longueurs, L1 ou L2, le SpaceClass se destine au transport de personnes, aux navettes hôtelières ou d'aéroport, aux taxis, aux voyagistes. Il est aussi un véhicule adapté aux (grandes) familles disposant d'un (grand) garage. En fait, il existe trois SpaceClass : la version minibus comptant jusqu'à neuf places ; la version Signature, plus chic et pouvant accueillir sept personnes ; et la version Escapade où la banquette peut se transformer en couchette plane de 1,95 mètre de long. Mais ce changement de mission a un coût : en se transformant, ce Trafic devient voiture particulière et se voit donc soumis au malus.

Teinte exclusive

Le Trafic SpaceClass, comme son frère utilitaire, vient de connaître quelques évolutions. Pour l'essentiel, de nouvelles motorisations Diesel conformes aux normes en vigueur. Le 1,6 litres précédent a été remplacé par un 2 litres dCi proposé en 145 et 170 chevaux. Mais la plus intéressante nouveauté est l'apparition d'une transmission automatique, précisément d'une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. C'est l'EDC 6, proposée sur les deux motorisations. Extérieurement, le SpaceClass adopte les nouveaux codes maison, avec par exemple les feux Full Led en C (la signature C-Shape commune aux Renault). Il se distingue du lot commun par une teinte de carrosserie rien que pour lui, le ''Gris Comète'', des jantes ''diamantées'' et des effets de styles noir brillant sur le support de calandre, les rétroviseurs et les poignées extérieures.

S'installer à bord, c'est d'abord avoir immédiatement un sentiment d'espace, surtout sur le L2. Nul ne sentira confiné, c'est sûr… Et les bagages, même en quantité, trouveront leur place. La finition et l'ergonomie sont globalement correctes. Les tons noir dominent largement et confirment le statut du véhicule. La planche de bord, une nouveauté, joue sur les courbes surlignées par des inserts chromés d'un bel effet. En fait, l'ambiance générale gomme le côté véhicule utilitaire, même si la position de conduite, au demeurant parfaire et facile à trouver, reste typique de ce genre de véhicule.

Sur la version Signature, qui fait l'objet de cet essai, l'élément central est le ''salon'' arrière. La table escamotable se déploie assez facilement et permet de bénéficier d'un espace de travail ou de loisirs, bien pratique et potentiellement convivial. Les ports USB et la prise 220 volts sont un plus certain. Pour les passagers, le confort est d'un très bon niveau, que ce soit sur les fauteuils individuels et même sur la banquette.