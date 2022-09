Salon de Hanovre 2022 : Renault électrifie son Trafic

Il y a déjà le Kangoo et le Master, voici aujourd’hui le Trafic ! Renault complète sa gamme d’utilitaires électriques avec le Trafic Van E-Tech Electric. Ce nouveau fourgon 100 % électrique vient d’être dévoilé ce matin sur le stand de la marque, au salon « IAA Transportation » qui se tient cette semaine à Hanovre en Allemagne.

Ce nouveau Trafic ne recèle en fait aucune surprise. Rien ne le distingue sur le plan du style de la version thermique récemment renouvelée, et Renault promet la même diversité de versions, les mêmes niveaux de prestations et les mêmes adaptations aux besoins des clients professionnels.

Côté mécanique, c’est pareil, c’est du connu. Le Trafic Electric adopte le moteur électrique d’une puissance de 90 kW, soit 120 chevaux, que l’on retrouve sur le Kangoo Van Electric. La batterie a une capacité de 52 kW, c’est donc celle qui équipe le Master E-Tech Electric. Renault annonce pour ce Trafic une autonomie de 240 kilomètres en cycle WLTP. Pour la recharge, trois types de chargeurs sont proposés. Le premier est un 7 kW monophasé, plus particulièrement destiné à la charge domestique, le deuxième est un 22 kW pour une recharge plus rapide sur les bornes publiques. Quant au troisième, c’est un chargeur courant continu 50 kW qui permet de passer de 15 % à 80 % de charge en 50 minutes.

Deux longueurs, deux hauteurs

Du point de vue utilitaire, le nouveau Renault Trafic Electric sera proposé en deux longueurs, L1 à 5,08 mètres et L2 à 5,40 m, et deux hauteurs, H1 à 1,97 mètre et L2 à 2,50 m. Ces données combinées apporteront des volumes utiles allant de 5,8 m³ pour le plus petit des Trafic et 8,9 m³ pour le plus grand. Sur la version L2, la longueur de chargement au plancher atteindra 4,15 mètres avec la trappe de charge longue, qui sera très probablement une option. La charge utile sera un peu supérieure à une tonne et la capacité de remorquage est annoncée à 750 kg. Signalons également que le Trafic existera aussi en châssis-cabine.

Le nouveau Trafic Electric devrait être commercialisé d’ici la fin de l’année. Les prix n’ont pas encore été communiqués.