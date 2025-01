En pleine période de mise au point, le ludospace Kia PV5 nous dévoile un peu de son habitacle

Nous vous en parlions il y a une semaine, le Kia PV5 électrique poursuit sa mise au point, il s’agissait alors de vous montrer les photographies du prototype du Kia PV5 fourgon. Aujourd’hui, c’est toujours un prototype de Kia PV5 que nous vous faisons découvrir, mais cette fois il s’agit de la version transport de personnes. Un ludospace qui sera disponible en cinq et sept places.

Pour ce modèle qui va intégrer la catégorie des ludospaces, il est clair qu’il viendra lutter contre les ludospaces européens qui ont pour nom, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo Electric (anciennement Combo e-Life), Peugeot E-Partner, Renault Kangoo E-Tech électrique et Volkswagen ID.Buzz. Face à eux qui sont bien implantés sur le marché, le ludospace Kia PV5 va voir fort à faire à partir de la fin de l’année lorsqu’il devrait être lancé.

Mise à jour à distance et fonction V2L



Pour produire ce modèle et ses déclinaisons, Kia a investi dans une nouvelle usine à Hwaseong en Corée du Sud. La marque a également pensé son modèle pour qu’il soit le plus ancré dans son époque avec une connectivité importante avec un Assistant vocal piloté par IA, des mises à jour qui se feront à distance (OTA) et une maintenance prédictive. Pour faciliter la recharge, la puissance de charge sera de 22 kW en courant alternatif et jusqu’à 150 kW en courant continu (recharge de 10 à 80 % en moins de 30 minutes). La fonction V2L (Vehicle-to-Load) est également prévue, elle permet d’utiliser la batterie du véhicule pour alimenter des appareils externes.

Modularité et portes coulissantes au menu

Comme tous les modèles Kia, le PV5 bénéficiera d’une garantie de 7 ans ou 150 000 km. À bord, la modularité sera de mise avec la possibilité de disposer de trois rangées de sièges pour en faire un vrai véhicule familial capable de transporter jusqu’à sept personnes. Sur les images du concept car présenté en 2024 au Salon de Hanovre, les deux sièges de deuxième rangée pouvaient pivoter afin que ses occupants puissent se placer en face de ceux du troisième rang. Est-ce que les ludospaces auront cette possibilité ou celle-ci sera-t-elle réservée aux taxis, aux VTC ? Ce qui est sûr en revanche, c’est que ce modèle disposera de deux portes arrière coulissantes.