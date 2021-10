Essai vidéo - Opel Combo-e Life (2021) : pour qui ? Pour quoi ?

En bref Ludospace électrique 280 km d’autonomie 5 ou 7 places

L’Opel Combo, apparu en 2018, suit la logique du groupe Stellantis qui accélère sur l’électrification de ses 14 marques (!). D’ici 2030, 100% des modèles vendus au sein de cette galaxie seront électriques. Opel est, avec Peugeot et Citroën, l’un des constructeurs les mieux électrifiés avec pas moins de 5 modèles 100% électriques au sein de sa gamme.

Cette offre est rendue possible grâce à l’outil industriel « flexible » de Stellantis qui permet de produire sur la même chaîne plusieurs modèles de marques différentes. Ainsi, l’usine de Vigo fabrique simultanément les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo. Si chaque constructeur personnalise le design (extérieur et intérieur) et les réglages, la conception, elle, est identique.

Le passage à l’électrique des deux premiers est donc une suite logique pour le ludospace allemand qui reprend la même chaîne de traction. A savoir un moteur de 136 ch (uniquement en mode sport) alimenté par une batterie de 50 kW/h logée dans le plancher. Cette implantation a permis de garder à l’identique le vaste espace à bord et la très grande modularité du Combo.

Ainsi, le ludospace allemand conserve sa double offre de châssis (court ou long) capables de transporter 5 ou 7 passagers dans les deux cas, ses deux portes latérales coulissantes, sa lunette ouvrante, ses 3 sièges arrière indépendants, ses volumes XXL et ses très nombreux rangements. La version courte à cinq places offre un volume de coffre d'au moins 597 litres (850 litres en version longue). Lorsque les sièges arrière sont rabattus, le ce dernier atteint 2 126 litres pour la version courte et jusqu'à 2 693 litres pour la version longue. A l’heure actuelle la triplette de Stellantis est l’une des mieux armée pour répondre aux besoins d’une famille à la recherche de polyvalence et de volumes. Aucun SUV n’est capable d’offrir de telles prestations.

Hormis le logo « combo e » placé sur le hayon rien ne différencie cette version électrique d’une thermique. L’offre d’équipements et l’architecture de gamme son également similaires. Seul le prix diffère avec une mise de départ de 35 300 € bonus non déduit, soit l’identique du Citroën e Berlingo.

Compte tenu de son orientation familiale et « outdoor », la question que l’on se pose immédiatement est de savoir si 280 km d’autonomie suffiront au Combo pour combler les attentes de cette clientèle active. Selon la marque oui car, le Combo e-Life convient à de courts déplacements urbains et péri-urbains répétés quotidiennement. Dans ce cas précis, l’allemand répond présent, offrant un silence de fonctionnement et suffisamment de puissance pour transporter 5 passagers et leurs bagages sans sortir les rames. Attention, toutefois, les 136 ch annoncés sont exclusivement disponibles en mode sport. Le mode « Normal » délivre 110 ch. Il faudra également prendre en compte la vitesse maximale limitée à 135 km/h notamment pour anticiper les dépassements.

Durant notre essai réalisé en périphérie de Francfort sur un parcours mixte avec plusieurs portions d’autoroute, sous une température de 12°C nous avons enregistré une consommation moyenne de 21 kWh/100 km, ce qui porte à environ 240 km le rayon d’action du Combo e. Soit, assez proche des valeurs d’homologation. Un mode « B » de récupération intensive de l’énergie au freinage et au lever de pied est également de série. Son efficacité n’est pas bluffante. Tout comme la sensation au freinage qui demandera un petit temps d’adaptation pour s’adapter à la course de la pédale.

Le Combo-e Life peut se recharger à partir d'une prise domestique par un simple câble en 15 heures, sur une wallbox en 5 heures ou sur une borne de recharge rapide de 100 kW (courant continu). À condition d’en trouver une qui fonctionne. Cette dernière vous permettra de récupérer 80% de la charge en 30 minutes. Malheureusement si vous devez réaliser le plein sur autoroute où Ionity est majoritaire, il vous en coûtera « bonbon » car, Opel n’est pas membre du consortium et n’a donc pas droit aux prix préférentiels. L'application « myOpel » et « Free2Move » proposent des solutions alternatives pour trouver une borne de recharge adaptée.

Si vous êtes donc une famille « d’urbains » en mal d’espace, le Combo e s’avère tout désigné. Pour les autres profils d’utilisateurs, les versions thermiques vous offriront davantage de latitudes. Le châssis a fait l’objet de réglages spécifiques en vue de recevoir comme il se doit les 300 kg de batteries. Le compromis trouver par Opel tient la route, le Combo reste confortable et limite au maximum les percussions sur les imperfections. C’est une réussite.