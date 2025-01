Afin de rivaliser avec le Volkswagen ID.Buzz, Kia va lancer son propre utilitaire/monospace électrique.

C’est en puisant l’inspiration auprès du concept car PV5 que la marque Kia va créer son premier utilitaire/monospace électrique. Ce modèle qui se promène encore très camouflé donne peu d’indications sur son style et encore moins sur sa fiche technique. Cependant, on peut déterminer certaines de ses caractéristiques en s’appuyant sur les données du concept car.

Le concept car Kia PV5 a été présenté dans le cadre du Salon de Hanovre en septembre 2024, puis il est venu au Mondial de l’automobile le mois suivant. Ce modèle qui mesure 4,70 m de long sera décliné en différent type de carrosserie : fourgon, châssis-cabine, cabine approfondie et ludospace à cinq ou six places. Il sera également disponible en deux longueurs et deux hauteurs.

Il est difficile avec le camouflage de se rendre compte de ce que sera le futur utilitaire électrique (qui sera décliné en ludospace) de la marque Kia. Mais avec cette illustration officielle (ci-dessous) vous avez un bel aperçu du futur modèle de série.

Nouvelle usine et investissement de plus de 3 milliards d’euros

Avec ce modèle Kia vise le Volkswagen ID.Buzz mais aussi les Renault Kangoo E-Tech Electric, Citroën ë-Berlingo, Peugeot E-Partner, etc. Que ce soit sous la forme d’un utilitaire ou d’un ludospace, ce modèle fait partie de la gamme PBV (Platform Beyond Vehicle) du constructeur coréen et sortira de l’usine créée spécialement pour lui en Corée du Sud à Hwaseong. Une usine qui bénéficie d’un processus de fabrication innovant avec une réelle flexibilité de la production, et une plus grande personnalisation des différents types de produit. L'usine et le nouveau process de fabrication ont nécessité un investissement de plus de trois milliards d’euros de la part de Kia.

Ultra-connecté, le PV5 est l’utilitaire du XXIe siècle

L’autonomie de ce modèle électrique est annoncée pour plus de 200 km, la recharge se fera avec un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif et jusqu’à 150 kW sur les bornes à charge rapide (DC). Sur ces bornes, la charge de 10 à 80 % se fera en moins de 30 minutes. Très moderne, le futur Kia PV5 disposera d’un assistant vocal piloté par l’IA, d’une mise à jour à distance des logiciels (OTA) et d’une maintenance prédictive.

Capable de changer de carrosserie avec le système Easy Swap

Si le prototype du futur Kia PV5 se déplace encore très camouflé, le modèle de série devrait être présenté vers la fin de l’été. Ce modèle n’est que le premier membre d’une gamme de trois modèles, qui se composera d’un Kia PV7 affichant un gabarit de Renault Trafic et d’un PV1 beaucoup plus petit (mais pas forcément prévu pour l'Europe) pour les livraisons des derniers kilomètres. Les Kia PV5 et PV7 pourraient également changer de forme à l’envi, grâce à un système appelé Easy Swap, il s'agit de modules de carrosserie liés au châssis par des fixations électromagnétiques, mais cette possibilité n’est pas pour tout de suite.