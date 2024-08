David Hasselhoff en super-héros avec une Lamborghini Countach

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

S’il y a bien une voiture qu’on associe à David Hasselhoff, c’est évidemment la Pontiac Firebird Trans Am très spéciale qu’il conduisait dans la série K2000. Mais l’acteur américain, devenu quasiment un « meme » internet à lui tout seul (qu’on retrouve souvent dans des productions assez peu sérieuses que ce soit au cinéma ou dans d’autres formats), n’aime pas que les pony cars de « red neck ».

Il a longtemps possédé une Porsche 928, déclarait aux journalistes de Motortrend conduire une Alpina B6 Gran Coupé dans la vie de tous les jours et a participé plusieurs fois au Gumball 3000 pour s’amuser. Il n’est jamais loin d’une voiture d’exception dans ses nombreuses vies et notamment celle de chanteur, comme lorsqu’il contribuait à la bande originale du moyen métrage « Kung Fury » produit en Suède en 2015.

Du kung fu à côté d’une supercar italienne, parce que pourquoi pas

« Kung Fury, détective de la police de Miami dans les années 1980, voit son coéquipier abattu par un ninja Adolf Hitler voyageant dans le futur. Kung Fury va alors tenter de sauver le monde en remontant dans le temps pour tuer Hitler. Un bug informatique le conduit à voyager entre les époques. » Voilà le pitch de cette petite production sacrément burlesque, réalisée par David Sandberg et remarquée par les amateurs de contenu kitch et volontairement niais.

Et quoi de mieux qu’une Lamborghini Countach pour habiller le clip d’une chanson inspirée de la « vibe » électronique des années 80 ? Tout ce qui émane du clip de « True Survivor » ressemble à une caricature extrême de la décennie des Blade Runner, Miami Vice, Terminator et autres Flic de Beverly Hills. Voilà pourquoi vous apprécierez peut-être ce court moment de n’importe quoi dans laquelle figure l’une des sportives italiennes les plus célèbres de l’histoire.