De 8 000 € à 70 000 €, visite de l'expo occasion au salon de Lyon

Toute la semaine, moi-même et mes collègues vont avons présenté toutes les nouveautés présentes au Salon de Lyon. Mais il faut rappeler qu’en France, il se vend presque 3,5 voitures d’occasion pour une voiture neuve. Et les organisateurs du salon ne sont pas passés à côté de ce fait saillant du marché automobile. De fait, une grande partie du hall 3 est consacrée à l’exposition de plus de 200 véhicules de seconde main, disponibles à la vente.

Elles sont présentées par des concessionnaires ou groupes de concessionnaires locaux, qui sont venus avec des modèles de toutes les gammes : citadines, compactes, familiales, SUV beaucoup, mais aussi quelques breaks et monospaces. Côté marques, le choix est aussi assez large, avec des françaises, des italiennes, des japonaises, et bien sûr des allemandes. Mais aussi une escadrille de Tesla ! Voici le résultat en vidéo de notre rapide tour d’horizon.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Des occasions plutôt jeunes et chères

Le tour d’horizon montre que les concessionnaires ont amené des autos globalement jeunes, et avec un budget moyen assez élevé. Les bonnes affaires sont rares. L’occase la moins chère du salon est un Citroën C4 Picasso 1.2 Puretech 130, affiché 8 389 €. Et à acheter éventuellement avec prudence, PureTech oblige. L’auto la plus chère était une Alpine A110 S gris mat proposée à 69 990 €. Le groupe Thivolle st venu avec quelques sportives comme une Mégane 4 RS et une Peugeot 308 GTI. Une seconde Alpine blanche à 62 000 € devrait trouver preneur sans trop de problème.

Enfin, Tesla est présent aussi avec une vingtaine de modèles. Il faut dire que la marque américaine cherche à faire connaître son nouveau label occasion, baptisé « Occasion certifiées » ou « Certified pre-owned » en anglais. Pour ces modèles électriques, le budget est compris entre 25 000 € et 44 500 €, avec un Model X affichant 109 000 km, il se vendait neuf plus de 110 000 €.