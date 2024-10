De nouveaux radars plus intelligents bientôt sur nos routes

46,3 millions d’euros, voici la somme qui va être allouée l'année prochaine pour l'installation (pour passer 4 000 aujourd’hui à 4 160 exemplaires l'an prochain), la réparation et la modernisation des radars avec l'apparition de nouvelles fonctionnalités.

Selon les documents du projet de loi de finance, l’État projette d’équiper les radars de nouvelles technologies afin d'augmenter leur efficacité grâce notamment à une meilleure qualité d'image, mais aussi au recours à l’intelligence artificielle. L’objectif est simple et clair : permettre aux radars de contrôler trois infractions jusqu’ici impossibles à établir par une machine, à savoir le non-respect des distances de sécurité, l’absence de ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone au volant. Trois infractions sanctionnées par 135 euros d’amende et le retrait de trois points sur le permis.

Pour l'instant, aucune date officielle n'est avancée et le projet de loi précise que le calendrier précise dépendra des capacités de construction des fabricants et de l'homologation des appareils, mais un appel d’offres devrait être lancé assez rapidement.

À l'heure actuelle, ces technologies sont encore au stade expérimental, mais elles n'ont jamais été généralisées. Cela devrait être le cas en 2025. La France n'est pas le premier pays à investir sur la modernisation de ses radars. Nos voisins d'outre-Manche ont déjà franchi le cas. Depuis 2023, des radars sont en test et leur efficacité semble redoutable. Ainsi, en soixante-douze heures seulement, plus de 300 infractions ont été constatées par l’un de ces « radars intelligents » sur une route de Cornouailles, dont 117 concernaient l’utilisation du téléphone au volant.

Encore et toujours plus de radars

Vous l'aurez compris, on risque bien de ne pas encore rire sur les routes en 2025. Le gouvernement cherche de nouvelles sources de revenus et il va faire encore fonctionner la machine à cash que sont les radars.