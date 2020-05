Déconfinement: plus de 30% de remise sur de nombreuses stars

Quand nous l’avions interrogé début avril au plus fort de la crise sanitaire, Guillaume Paoli, cofondateur du distributeur multimarques Aramis Auto, avait prévenu : « une fois le confinement terminé, j’ai bien peur que ce ne soit pas l’euphorie du jour au lendemain. Ce ne sera pas on/off. » Lundi 18 mai, le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) lui donnait raison en faisant état d’une activité au ralenti dans les show-rooms : « au bout d’une semaine de reprise, il est à constater une fréquentation modeste dans les concessions automobiles, que ce soit pour la vente de véhicules d’occasion ou de véhicules neufs: les commandes de véhicules d’occasion restent faibles, en dépit des stocks très importants et des offres qui sont faites par les professionnels ; d’importantes disparités existent en matière de vente de véhicules neufs, notamment en fonction des régions, avec une meilleure situation cependant en Ile-de-France. »

Or, les voitures immobilisées en stock, qui vieillissent et perdent de la valeur, sont la hantise de tous les acteurs du commerce automobile.

A l’inverse, cette situation place les acheteurs dans une situation extrêmement enviable : ils sont en position de force dans ce moment très particulier, et peuvent donc espérer réaliser de très, très bonnes affaires sur des modèles neufs (ou immatriculés "0 km") en stock.

Après vous avoir largement informés des remises et autres promotions mises en place par les constructeurs, et en attendant les détails, début juin, d’un grand plan de relance automobile qui devrait favoriser les modèles à faibles émissions de CO2, nous avons cette fois opéré une « tournée des popotes » sur le site Promoneuve (qui appartient au même groupe que Caradisiac) et auprès des distributeurs multimarques, également connus sous le nom de mandataires.

Ces derniers écoulent des centaines de milliers de véhicules chaque année auprès d’une clientèle séduite par la perspective de rabais importants réalisés sur des véhicules « zéro km », c’est-à-dire des voitures neuves mais déjà immatriculées (pratique qui permet aux marques de remplir leurs objectifs de vente). Ils sont en position idéale pour pratiquer ce qu’ils savent le mieux faire : casser les prix pour faire tourner la machine, au même titre que des concessionnaires en mal de dynamisme commercial. Florilège.

Intéressé(e) par une familiale racée ? A vous la Peugeot 508 SW, proposée par Aramis Auto avec près de 10 000 € de remise sur cette version HDi 180 EAT8, soit 35 990 € au lieu de 45 950 € (une remise de…33%). Quelques heures plus tôt, le même distributeur proposait une autre 508 SW, mais cette fois avec le bloc essence 180 ch PureTech, à…28 990 €, soit une remise de 34%.

Autres modèles à succès, les SUV. On trouve actuellement des pelletées de Renault Kadjar et de Nissan Qashqai, avec des remises allant jusqu’à 39% sur Promoneuve et oscillant de 30 à 35% chez Aramis, Automobiles JM ou Elite Auto, par exemple.

Idem pour le plus récent Citroën C5 Aircross : une version BlueHDi 130 Shine (haut de gamme, donc) s’échange sous la barre des 30 000 €, soit 10 000 € de moins que le prix catalogue. Même le Dacia Duster est de la partie, avec des remises de 13% dans plusieurs des établissements partenaires de Promoneuve. C’est certes moins spectaculaire que les 30% évoqués pour d’autres véhicules, mais Dacia n’est habituellement pas un champion de la ristourne.

On pourrait multiplier les exemples à l’envi, notamment sur les stars françaises que sont les Renault Mégane, Scénic ou Clio, les Citroën C3 et C3 Aircross (au moins 22%), C4 SpaceTourer (28%) et autres Peugeot 308, 3008 ou 5008. Bref, c’est bien parce que la période n’est pas la plus propice à l’achat d’une voiture qu’elle représente un moment idéal pour se faire plaisir.