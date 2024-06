Dans l’histoire de l’automobile, la Bugatti Chiron restera l’un des modèles majeurs de la dernière décennie. Remplaçante de la Veyron, elle est arrivée sur le marché en 2016 en reprenant la philosophie de cette dernière : combiner des performances de très haut niveau et une polyvalence de pointe. Conçue autour du moteur thermique le plus complexe de tous les temps, un W16 quadri-turbo de 8,0 litres de cylindrée amélioré pour l’occasion, la Chiron développe selon les versions 1500 ou 1 600 chevaux. Elle s’est limitée à 500 exemplaires, dont le tout dernier vient de sortir de l’atelier de Molsheim en Alsace.

Et pour bien comprendre tout ce qui fait le sel d’une Bugatti Chiron, comme nous avons pu l’expérimenter nous-même à plusieurs reprises, il faut vraiment prendre le volant d’une de ces machines sur la route. On s’y sent comme dans une bonne GT avec une excellente vision périphérique, un vrai confort d’amortissement et une finition intérieure digne d’une Rolls-Royce. Mais avec un potentiel de performances incroyable, comme le rappelle la vidéo ci-dessous où le conducteur décide d’activer le mode « Top Speed » et d’accélérer en grand sur une portion d’autoroute non limitée en Allemagne au petit matin. Il atteint tout de même 413 km/h compteur, sachant que la voiture est limitée électroniquement à 420 km/h. Le tout avec une facilité très impressionnante.

Un précédent en Allemagne

En 2022, déjà, un milliardaire tchèque du nom de Radim Passer avait atteint 417 km/h sur l’autoroute allemande au volant de sa Bugatti Chiron. Il avait alors largement mis en scène sa pointe de vitesse, ce qui avait alors déplu aux autorités allemandes même s’il ne contrevenait pas aux lois du pays (sauf en le taxant de « conduite dangereuse »).

Dépasser 400 km/h sur l'autoroute en Bugatti Chiron, ça arrive vite

Après cette Chiron, Bugatti fabriquera les Bolide réservées au circuit et le cabriolet Mistral basé sur la même architecture mécanique. Puis elle passera à un nouveau modèle hybride, qui sera officiellement dévoilé le 20 juin prochain à Molsheim.