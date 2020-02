Des brevets Mazda déposés pour un bloc 6 en ligne et une boîte auto 8

Nos confrères de la publication anglaise Autoblog publient sur la toile des schémas donnant des informations supplémentaires à propos du lancement prochain du nouveau bloc six cylindres en ligne Mazda. Les innovations visibles sur ces images indiquent la volonté du constructeur à rendre cet ensemble mécanique compatible avec plus de modèles.

D'après Autoblog, l'idée de Mazda est de greffer à son moteur un collecteur d'échappement de taille réduite comme l'ont fait Ford et Honda pour leurs petits moteurs turbocompressés. Les dessins montrant deux sorties seulement pour un moteur six cylindres illustrent le concept. Cette innovation prendra place d'après les bruits de couloir sous les capots des futurs SUV, berlines Mazda 6 et pourquoi pas d'un coupé sportif.

Enfin, un autre schéma dévoile une boîte automatique huit rapports inédites. De quoi remplacer l'ancienne transmission six vitesses actuellement proposée par la marque asiatique.