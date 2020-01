Des évolutions discrètes pour la future Kia Stinger restylée

Nos confrères de la publication asiatique The Korean Blog rapportent sur la toile des informations à propos du restylage à venir de la berline coupé quatre portes Kia Stinger. De quoi donner un coup de pouce aux ventes du véhicule image de la gamme de la marque de Séoul.

D'après les bruits de couloir, peu d'évolutions sont attendues du côté des mécaniques. La partie la plus intéressante concernera l'adoption d'un écran plus grand pour le système d'infodivertissement et des projecteurs capables d'éclairer la route en fonction de l'angle du volant pour la version V6 délivrant aujourd'hui 370 chevaux. Un bouclier inédit et un pare-chocs arrière revu compléteront sans surprise l'ensemble.

Le patron de Kia en Europe Emilio Herrera a indiqué en outre à nos confrères du média suscité que : "le design de la Stinger ne sera pas profondément remanié. Le look de la première phase a été très bien accueilli. La Stinger est une excellente voiture, une véritable vitrine pour notre marque". Rendez-vous d'après les rumeurs en juillet 2020 pour découvrir toutes les informations concernant son facelift.