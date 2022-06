Des Tesla à partir de 59 € par jour chez Carrefour

C’est assurément l‘info automobile du jour : alors que la demande de Tesla ne cesse d’augmenter, ce qui a pour conséquence un allongement démesuré des délais de livraison, l’enseigne de supermarchés Carrefour officialise ce matin l’arrivé de Model 3 et Model Y dans sa flotte de véhicules de location.

Ces voitures seront dans un premier temps disponible dans 80 magasins*, et à des prix très avantageux dans 30 d'eux, dont vous pouvez découvrir la liste au bas de cet article.

Jusqu’au 31 juillet, il faudra en effet compter 59 € la première journée de location, puis 119 à 149 € chaque jour en fonction du modèle retenu et de la période de la semaine.

On peut d’ores et déjà imaginer une déferlante de demandes de location à la journée de la part de clients désireux de découvrir la mobilité électrique et l’effet « wahou » des accélérations des Tesla.

“L'évolution des usages de nos clients autour de la mobilité s'accélère ! Pour y répondre, Carrefour renforce son service de location avec une offre innovante de voitures électriques, dont le modèle emblématique est la Tesla. Cette offre permettra à nos clients de vivre une expérience unique tout en les accompagnant vers la transition énergétique”, commente Jean-Baptiste Prevoteau, Directeur des Services Marchands de Carrefour France.

Carrefour n’est pas la première enseigne à proposer des Tesla, puisque Hertz avait déjà officialisé une commande de 100 000 voitures aux Etats-Unis et en Europe, livrables d’ici la fin de l’année 2022.

On relève au passage que Hertz est plus gourmand que Carrefour. Caradisiac a effectué ce matin une simulation de location pour 24 heures en semaine en juillet à Paris, et celle-ci est facturée 280 €.

*Les premiers magasins Carrefour proposant des Tesla sont les suivants: Abbeville Cordelier, Aix-en-Provence, Argelès-Gazost, Auchel Allouagne, Châlons-en-Champagne, Claye-Souilly, Croissy-Sur-Seine, Ecully, Evreux, Hem, L’Hay-Les-Roses, Lattes, Lormont, Mercin-Et-Vaux, Mérignac, Perpignan Claira, Pontault-Combault, Quetigny, Rambouillet, Saint-Denis-Les-Bourgs, Saint-Mard, Scionzier, Tourgeville, Uzès, Vannes et Villers-Bocage