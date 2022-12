DESIGN by Bellu : Bugatti, clap de fin

C’est avec des sanglots dans la voix que Bugatti a annoncé la sortie de la W16 Mistral. Elle a été présentée au cours de l’été dernier avec une mise en garde : « avec elle, c’est la dernière fois que le plus grand moteur de l’histoire de l’automobile est utilisé dans une voiture de série ». La W16 Mistral marque la fin d’une époque, les prochains modèles étant électrifiés. Clap de fin pour le seize cylindres turbocompressé de huit litres. Vous êtes prévenus : des W16 Mistral, il n’y en aura pas pour tout le monde : seulement 99 exemplaires seront fabriqués.

Bugatti est à la veille d’une profonde mutation. En juillet 2021, elle s’est affiliée à la société croate Rimac pour former la co-entreprise Bugatti-Rimac, dont 55 % des parts sont détenues par Rimac et 45 % par Porsche. Stefan Winkelmann a quitté la direction de Bugatti en octobre 2021, laissant sa place à Christophe Piochon.

Depuis 2004, le studio dévolu au design des Bugatti est dirigé par Achim Anscheidt. Formé à la Hochschule de Pforzheim, une école de design pure et dure, puis à l’Art Center College of Design de Pasadena, il a débuté sa carrière chez Porsche puis il a travaillé au Design Center Europe mis en place par le groupe Volkswagen à Sitges. Après huit ans passés en Catalogne, il est retourné en Allemagne pour mettre en place un studio de design avancé à Potsdam et pour créer une cellule dédiée à Bugatti à Wolfsburg. La Chiron prend le relais de la Veyron en mars 2016. Elle conserve le style résolument spectaculaire de la Vision Gran Turismo, présentée en septembre 2015. Le design se développe autour d’un motif majeur sur le flanc, une boucle géante qui dans un geste ample enlace le flanc et le cockpit. Cette arabesque rappelle le mouvement que l’on trouvait sur les modèles les plus mythiques de la marque, le roadster 55, le coach 50 ou la berline 57 Galibier. Comme sur ses ancêtres, ce dessin permet - le cas échéant - de délimiter deux couleurs. D’emblée, Bugatti annonce que la production de la Chiron serait limitée à 500 exemplaires, un chiffre qui recouvrira plusieurs versions. La centième voiture sera livrée en mai 2018, la 300 en mars 2021. Au cours de la carrière de la Chiron, trois versions vont en être déclinées : Sport, Super Sport et Pur Sport. Parallèlement, Bugatti proposera des éditions spéciales.

CHIRON SPORT (mars 2018)

Première déclinaison de la Chiron, la variante Sport est allégée de 18 kg pour descendre à 2 052 kg. Un mode de contrôle des amortisseurs apporte une suspension plus ferme qui donne de l’agilité en virages., mais le moteur est inchangé et délivre toujours 1 500 ch comme sur la Chiron de base.

En mars 2019, Bugatti lance une édition spéciale de vingt exemplaires pour fêter les 110 ans de la création de la marque. On note quelques touches tricolores sur le fond « steel blue » : sur l’aileron arrière et sur les rétroviseurs.

En février 2020 sort le 250ème exemplaire de la Chiron. Il s’agit de l’une des vingt voitures de l’édition spéciale « Édition Noire ».

En novembre 2020, Bugatti propose une autre édition spéciale de vingt exemplaires sur la base de la Chiron Sport sur le thème « les légendes du ciel » pour célébrer les as de l’aviation.

La série des Chiron se termine avec trois exemplaires signées « L’Ébé ». : une Chiron normale et deux Chiron Sport. Quelques touches Art Déco évoquent la fille d’Ettore Bugatti

CHIRON SUPER SPORT (septembre 2019)

En août 2019, une Chiron Super Sport 300+ atteint 482,80 km sur le circuit de Ehra Lessien. L’aérodynamique a été optimisée par l’allongement de la partie arrière et un travail méticuleux sur les sorties d'air. Après son record de vitesse, la Chiron Super Sport fait l’objet d’une série de 30 exemplaires équipés du moteur fournissant 1 600 ch. La 400 Chiron qui sort en octobre 2022 est une Super Sport dont le carbone est teinté en vert foncé.

CHIRON PUR SPORT (mars 2020)

Ce modèle affiche un caractère plus incisif. La puissance maximale de 1 500 ch est obtenue 200 tours plus haut, à 6 900 tr/min. La boîte a été adaptée en conséquence. La Pur Sport reçoit des pneus Michelin Sport Cup 2R. Le carrossage adopte un réglage négatif, les suspensions adaptatives sont plus fermes. Un mode « Sport + » a été ajouté. Le poids est réduit de 50 kg pour atteindre 1 945 kg. Plus rapide en courbe et bénéficiant de meilleures reprises (2,4 sec de 80 à 120 km/h), la Pur Sport perd 70 km/h en vitesse maximale et ne dépasse pas les 350 km/h. Sur 500 exemplaires de Chiron, soixante se trouvent dans la configuration « Pur Sport ».

En marge de la Chiron

À côté des 500 unités de la Chiron, Bugatti a développé plusieurs modèles marginaux qui ont aussi fait l’objet de séries limitées.

DIVO (août 2018)

Sensiblement allégée (35 kg), cette variante de la Chiron se veut plus radicale, plus sportive et plus exclusive. Le 0 à 100 est réglé en 2,4 s mais la vitesse de pointe est bridée à 380 km/h. Le style est résolument différent de celui de la Chiron, moins outrancier, plus harmonieux. Les quarante exemplaires programmés ont été immédiatement vendus au tarif de 5 millions d’euros.

LA VOITURE NOIRE (mars 2019)

D’après le communiqué officiel, « ce modèle [qui] produit en un exemplaire unique a déjà été vendu à 11 millions d’euros, ce qui en fait désormais la voiture la plus chère au monde ». La Voiture Noire est établie sur la base mécanique de la Chiron, mais le style extérieur a été entièrement repensé. Le profil s’avère beaucoup plus élancé avec un capot allongé et un traitement plus subtil. En souvenir des Atlantic, une nervure médiane parcourt toute la caisse.

CENTODIECI (août 2019)

Cette création marque le cent-dixième anniversaire de Bugatti. Son nom et son style rendent hommage à la Bugatti EB110 S des années 1990. Par rapport à la Chiron, le poids a été abaissé de 20 kg pour atteindre 1 975 kg et le moteur a gagné une centaine de chevaux. La production est limitée à dix exemplaires avec un prix de base fixé à 8 millions d’euros.

BUGATTI BOLIDE (août 2021)

La Bolide, produite en 40 exemplaires, est une version compétition réservée au circuit. mais non homologuée… Les performances annoncées initialement à 1 850 ch et 1 240 kg ont été ajustés mais restent époustouflants avec 1 600 ch et 1 450 kg.

W16 MISTRAL (août 2022)

La Mistral est basée sur la mécanique de la Chiron, mais elle affiche son propre style, plus proche de celui de la Divo. Le dessin de la partie arrière est censé faire un clin d’œil à la 57 Grand Raid de 1934. La production de la W16 Mistral sera limitée à 99 unités.

Le lancement de la Mistral correspond à l’officialisation du partenariat avec la maison de champagne Carbon. Fondée en 2011 par Alexandre Méa, cette maison s’appuie sur l’héritage de la famille Devavry installée à Champillon depuis en 1920. La gamme des champagnes estampillés Bugatti comprend trois flacons :

EB.01 pour célébrer les 110 ans de Bugatti, millésimé 2002 (90 % chardonnay et 10 % pinot noir), EB.02 Chiron 300+ millésimé 2006 (100 % chardonnay) et EB.03 Bolide, un blanc de blancs de 2013.

Boire et conduire, mais pas en même temps, surtout au volant d’une voiture de 1 500 chevaux.