Bugatti a produit 400 Chiron depuis 2016

Produite entre 2005 et 2015, la Bugatti Veyron a été produite à 450 exemplaires au total. Sa remplaçante, la Chiron lancée officiellement en 2016, se construira à 500 exemplaires au total avant de tirer définitivement sa révérence.

Le 400ème exemplaire de cette Chiron vient tout juste de quitter l'atelier de Molsheim. Il s'agit d'une Chiron Super Sport, seul modèle encore produit actuellement dans l'usine : la Chiron normale et la Chiron Sport ont quitté depuis longtemps les lignes de production et la Chiron Pur Sport en aurait elle aussi fini avec la série. Rappelons que comme la Centodieci et la Chiron Super Sport 300+, la Chiron Super Sport dispose d'un W16 porté à 1600 chevaux en plus d'une carrosserie optimisée pour les très hautes vitesses. Cet exemplaire est peint d'un très joli vert anglais.

La Mistral, la Bolide et après, une nouvelle hybride

En plus des derniers exemplaires de la Chiron Super Sport, Bugatti doit également produire les 99 exemplaires de la Mistral dévoilée l'été dernier à Pebble Beach, cette découvrable ultra-élitiste reprenant la mécanique de la Chiron. Après ça, elle se concentrera sur les 40 exemplaires de la Bolide réservée au circuit. Il en sera alors fini du W16 quadri-turbo apparu avec la Veyron : Bugatti dévoilera ensuite une toute nouvelle supercar équipée d'une mécanique hybride.