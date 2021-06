DESIGNERbyBELLU - Claude Lobo, avec l’accent de Montmartre

Dans les années 1960, personne en France ne parle de « design ». Le terme est anglais et la complexité qu’il recouvre n’est comprise que par les Anglo-Saxons. Au cœur des Trente Glorieuses, Simca est la seule entreprise tricolore à disposer d’une véritable équipe de stylistes, structurée comme aux États-Unis, avec de vrais studios et un effectif conséquent. Chez les autres constructeurs, le style est à la charge d’un homme seul, souvent éclipsé par la direction technique.

Pour gérer son studio de style, entre 1955 et 1963, le président de Simca – Henri-Théodore Pigozzi – avait recruté un créateur de renommée internationale, Mario Revelli de Beaumont, qui avait travaillé pour les plus grands carrossiers italiens. Cette conscience cosmopolite donne une coloration particulière aux produits de la marque. Simca est la plus jeune des grandes marques françaises, mais pas la moins atypique. L’ouverture vers l’extérieur attire de nombreux jeunes designers qui entrevoient ici la possibilité d’épanouir leur talent.

Claude Lobo vient frapper à la porte du studio, un matin de 1964. Il est âgé de vingt-et-un ans. Il a passé son enfance dans les parages de Montmartre, autour de la rue Lepic et de la place Blanche. De ce terroir qui fleure bon le pavé parisien, il conservera une gouaille et une posture qui séduiront les Américains bien des années plus tard. Jamais il ne se départira de son humour et de sa décontraction, jamais il ne prendra les postures artificielles souvent chères aux designers. Sans jamais se perdre au sérieux, Claude Lobo mettra sans cesse l’accent sur ses origines modestes, s’employant à donner aux jeunes générations l’espoir de progresser dans l’échelle sociale, sans diplôme, mais avec une forte détermination et pas mal de talent…

Claude Lobo a reçu une formation à l'École supérieure des arts appliqués Duperré. Il fait ses premières armes de styliste chez Arthur Martin.

Après son service militaire, Claude Lobo entre chez Simca. En juin 1966, Claude Lobo part en Allemagne, chez Ford, où il effectuera l’essentiel de sa carrière. À Cologne, il devient responsable du design extérieur des voitures de la gamme compacte dès 1967. À ce titre, il travaille sur l’important programme qui débouchera sur la Fiesta, en 1976.

Le designer travaille successivement à Cologne, en Allemagne, devient responsable du design avancé en 1987. En 1994, il part aux Etats-Unis, toujours pour diriger le design avancé. Il initie l’important mouvement du New Edge Design à travers lequel Ford dogmatise le renouveau de son style. Le New Edge design se caractérise par des volumes structurés, fractionnés par des lignes tranchantes.

Le concept-car GT90, présenté en janvier 1995, apparaît comme le manifeste de cette esthétique nouvelle avec la juxtaposition de multiples facettes triangulaires. La Lincoln Sentinel puise son type plus dans le passé que dans une doctrine. L’inspiratrice n’est autre que la Continental millésimée 1962, mais elle n’est pas la seule. Claude Lobo a fait venir dans le studio une Facel-Véga Facel II avec pour consigne à ses stylistes de créer « un dessin aussi simple que celui-ci » ! Il applique le New Edge design à la gamme commerciale, à la petite Ka (1996).

Lobo revient en Europe en 1997 en tant que directeur du design. Il participe activement à la généralisation de l’usage de la CAO.

Quand il se retire de la carrière active, à la fin de l’année 1999, Claude Lobo s’engage dans une nouvelle aventure. De 2000 à 2007, il organise un concours d’élégance automobile dans son Périgord d’adoption, au château des Vigiers, près de Bergerac. L’originalité de la manifestation provient pour une large part de la nature des membres du jury qui émanent pour la plupart de l’univers du design.

Le concours se déroule sur deux jours. Le premier ralliement a lieu le samedi à Bergerac, sur les rives de la Dordogne, devant les ponts où viennent s’amarrer les gabarres désormais dévolues au tourisme. Les participants traversent la vieille ville, puis les équipages traversent les vignobles de Bergerac, s’approchent des crus de Monbazillac et de Pécharmant, frôlent la cité médiévale d’Eymet, pour terminer leur randonnée sur les pelouses du château des Vigiers.

Claude Lobo est emporté par la maladie en juin 2011 à l’âge de soixante-huit ans.