DESIGNERbyBELLU - Donato Coco : la Citroën Visa, son visa pour Maranello

L'information a surpris le microcosme de l’industrie automobile. Le 14 novembre 2005, Donato Coco était nommé à la tête du design de Ferrari SpA, prenant ainsi la suite de Frank Stephenson. Ce designer britannique avait été débauché de chez BMW en septembre 2002 pour diriger un nouveau studio de style baptisé « concept design & development » au sein de l’entité Ferrari Maserati. Mais en novembre 2005, Frank Stephenson fut muté à Turin pour superviser le centre style du groupe Fiat Auto… Ce n’était pas tout à fait ce à quoi il aspirait en quittant BMW…

Toujours est-il que Donato Coco saute sur l’occasion qui lui est offerte.

Malgré sa nouvelle fonction, prestigieuse s’il en est, l’homme est toujours aussi affable et effacé. Il a toujours son sourire accompagné d’un regard mélancolique et d’une mèche en désordre. Sa voix douce, voilée, un peu désabusée, raconte pourtant une longue passion pour l’automobile sous toutes ses formes. Dans le milieu remuant du design automobile, Donato Coco fait preuve d’une stabilité exemplaire : jusqu’à son arrivée à Maranello, Donato Coco avait effectué toute sa carrière à Vélizy, près de Paris, chez Citroën.

Donato Coco était entré au Centre de Création de Citroën en 1983, alors dirigé par Carl Olsen. Donato n’avait pas encore trente ans. Originaire de la bourgade de Rignano Garganico, dans les parages de Florence, il est arrivé en France en 1959, à l’âge de cinq ans. Après avoir reçu une formation en architecture intérieure, Donato Coco entra à l’École des Beaux-Arts de Besançon qui prodiguait un enseignement axé sur l’art, l’environnement et la communication. Pourvu d’un bagage assez lourd dans les domaines de la publicité, de l’illustration et de la photographie, Donato Coco s’est familiarisé avec le design de produit en collaborant avec CB International. Pour cette firme jurassienne, il imagina toutes sortes d’objets, notamment des casques et des lunettes.

C’est par hasard que Donato Coco se rapprocha du milieu de l’industrie automobile : en participant à un concours organisé par le magazine Chromes & Flammes. Le thème ô combien respectable et exaltant portait sur le « restyling » de la Citroën Visa ! En croquant un nouveau visage pour la plus ingrate des Citroën, le jeune Donato imaginait-il alors qu’il siègerait un jour dans un grand bureau de Maranello, et qu’il ferait la liaison entre la direction de Ferrari et la carrosserie Pininfarina ?

Toujours est-il que sa proposition fut assez pertinente pour séduire la direction du style Citroën et la convaincre de l’engager ! Un tournant décisif dans la vie du jeune homme qui quitta l’Est de la France pour rejoindre la capitale. Une formidable opportunité, aussi, pour un designer débutant impressionné par l’aura qui a toujours entouré le nom de Citroën sur le plan de la création. Aussitôt après son engagement, Donato Coco fut envoyé au Royal College of Art pour parfaire sa connaissance du design automobile.

Lorsqu’il revint à Vélizy, en 1985, le style Citroën était en pleine réorganisation sous l’impulsion de Xavier Karcher, qui allait devenir vice-président directeur général à partir de juillet 1988. L’Anglais Arthur Blakeslee prit la succession de l’Américain Carl Olsen en 1987 et réorganisa le Centre de Création autour de deux studios se partageant le catalogue. Donato Coco hérita alors des petites voitures et des utilitaires légers.

L’un des premiers programmes qui lui furent confiés fut le dossier « N2 » qui devait donner naissance à la gamme ZX en janvier 1991. L’atmosphère était lourde à Vélizy. Donato devait gérer les contraintes et les frustrations d’une entreprise qui se cherchait. Il fallait s’accommoder de la coopération obligée avec le carrossier Bertone et s’adapter à un climat de pusillanimité.

Lorsque Arthur Blakeslee acheva sa carrière professionnelle, en décembre 1999, tous les espoirs étaient permis pour ses deux lieutenants, Donato Coco et Dan Abramson. Mais une autre solution arriva de l’extérieur. En décembre 1999, Robert Peugeot, directeur de l’innovation au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, nomma Jean-Pierre Ploué.

En novembre 2005, Donato Coco change de registre. Chez Ferrari, il est en grande partie responsable du style intérieur de la California (2008) et de la 458 Italia (2009). En décembre 2009, il quitte Ferrari, où il est remplacé par Flavio Manzoni, et il part diriger le design de Lotus en Grande-Bretagne. Au Mondial de Paris en 2010, il dévoile une gamme complète de projets qui malheureusement n’auront pas de lendemains. Dix ans plus tard, il dessine des bateaux pour Ocquetau...