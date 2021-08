DESIGNERbyBELLU - Shiro Nakamura, sous le signe de l’Alliance

Le 27 mars 1999, un accord de partenariat est scellé entre Louis Schweitzer, patron de Renault et Yoshikazu Hanawa, son homologue chez Nissan. La formation de l’Alliance Renault Nissan est entérinée le 28 mai suivant. Carlos Ghosn, directeur général adjoint de Renault depuis 1996 rejoint Nissan en tant que directeur général. Aussitôt, la question du design se pose chez Nissan.

Aussitôt, les regards se tournent vers Patrick le Quément… Louis Schweitzer et Carlos Ghosn lui demandent un audit sur le constructeur japonais et attendent ses recommandations pour redonner à Nissan son lustre d’antan. Patrick le Quément se consacre à l’analyse de la situation chez Nissan.

Comment cette firme qui fut l’une des plus inventives en matière de design a-t-elle pu sombrer dans la banalité ? Patrick le Quément visite les différents centres de design dont dispose Nissan autour du monde. À force de rencontres, de témoignages et de recoupements, Patrick le Quément finit par comprendre comment fonctionne le Design. Pour lui, il est clair qu’il faut redonner au style son autonomie, recréer un vrai studio de design avancé et surtout débusquer l’homme providentiel qui sera capable de redorer le blason de Nissan.

Un chasseur de têtes new-yorkais, RitaSue Siegel, réunit les trois postulants suggérés par Patrick le Quément : Toshi Saito, qui vient de chez Ford, Tom Matano, le designer de la Mazda MX-5, et Shiro Nakamura, qui travaille chez Isuzu. Les entretiens se déroulent dans des locaux prêtés par Wolf & Ollins, dans un immeuble vétuste de Manhattan, un de ces bâtiments de briques noircies, avec des vieux climatiseurs fichés sous les fenêtres et les escaliers de secours qui zigzaguent le long des façades. L’intérieur n’est pas plus reluisant. Au bout d’un couloir lugubre, une salle éclairée par un néon blafard. À intervalles espacés, pour qu’ils ne se croisent pas, les trois prétendants se succèdent dans ce décor d’interrogatoire policier.

Shiro Nakamura est le favori de Patrick le Quément. Né en 1950 à Osaka, ce petit homme vif et malicieux a fait ses études aux beaux-arts de Musahino avant de partir à l’Art Center College of Design de Pasadena. Après quoi, il fit toute sa carrière en Occident, essentiellement chez Isuzu. Shiro Nakamura dirigea les studios délocalisés en Europe, en Belgique d’abord, puis en Grande-Bretagne, ce qui lui permit de développer une vision internationale du design. C’est en admirant la berlinette de grand tourisme « 4200 R », au Salon de Tokyo 1989, que Patrick le Quément rencontra pour la première fois Shiro Nakamura.

Patrick le Quément fait sa recommandation à Carlos Ghosn qui entérine sans hésiter le choix de Shiro Nakamura. Malgré quelques résistances de la vieille garde japonaise, le Français finira par imposer son favori en prenant une posture très orientale, avec cette exquise inflexibilité habillée de courtoisie.

Shiro Nakamura met aussitôt en chantier plusieurs programmes qui redonneront de l’éclat au design de Nissan. Il sera officiellement intronisé le 1 janvier 2000. Ainsi naîtra en 2002 la deuxième mouture du Cube, véhicule très novateur, décalé, et le provocateur FX 45 d’Infiniti. Puis la Micra, le Murano et la 350 Z suivront en 2003.

Le 31 mars 2017, à l’âge desoixante-sept ans, Shiro Nakamura quitte la direction du design de Nissan. Il cède son fauteuil à Alfonso Albaisa. Né à Miami de parents immigrés cubains il y a 52 ans, diplômé du Pratt Institute, Alfonso Albaisa prend les rênes du design de Nissan où il a passé les trente dernières années, d’abord au sein du studio de San Diego puis chez Infiniti.