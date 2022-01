Devinette : quel constructeur a fait 67 rappels en 2021 ?

Malgré des développements soignés et des budgets colossaux, certains défauts de conception dans de nouvelles voitures ne montrent leur vilaine tête que plusieurs années après leur sortie et après que des milliers d'exemplaires aient été écoulés, une fois qu'ils ont dû faire face à la réalité loin des simulations d'ordinateur et des pistes de test. Heureusement, l'Union Européenne dispose d'un système appelé RAPEX, contraction de « Rapid Exchange of Information » ou échange rapide d'information, pour signaler des dangers sur certains produits, comme les jouets, les bijoux ou encore, vous l'avez deviné, les automobiles. Cela entraîne parfois des retraits du marché ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, des rappels aux frais du constructeur, comme Manuel Cailliot, notre spécialiste de l'occasion, vous en informe tout au long de l'année.

Au terme de l'année 2021, cela permet de dresser des statistiques européennes sur les constructeurs qui effectuent le plus de rappels, comme l'ont fait nos confrères britanniques d'Autocar. Évidemment, tous les rappels ne se valent pas, certains portant sur des détails semblant anodins quand d'autres paraissent très sérieux et ceux qui ont les gammes les plus fournies sont souvent les plus touchés, ce qui explique que Lamborghini, Bentley et Infiniti soient en bas du classement avec seulement trois rappels, club où se trouve toutefois aussi Seat. Viennent ensuite Tesla, Subaru, Nissan, Dacia et Kia qui en ont fait quatre puis Skoda avec cinq. Dodge et Mitsubishi en comptent six et Renault et Jeep sont à égalité avec sept. Mazda est le seul à en avoir comptabilisé huit et le décompte s'établit à dix pour Land Rover, Fiat et Hyundai. Chez Ford, on aime bien le onze puisque c'est sa position dans le classement et le nombre de ses rappels tout comme de ses modèles. Volvo et Toyota en enregistrent douze chacun, treize pour Porsche.

Et c'est là que le compteur commence à s'affoler : 17 pour Peugeot et BMW, 19 pour Opel/Vauxhall et Audi, 21 pour Citroën et 25 pour Volkswagen. Et le titre de champion européen des rappels 2021 revient finalement à Mercedes avec un score de… 67.

Pour avoir le détail et la nature de ces rappels, tout est consigné sur ce site : https://car-recalls.eu/2021-most-recall-car-europe/