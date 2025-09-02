Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche 911 Type 992

Devinez quelle nouvelle Porsche 911 se cache sous ce drap

Cédric Pinatel

Une nouvelle version de la Porsche 911 de type 992 se profile et attention, elle risque de frapper très fort en terme de puissance et de performances.

C'est en fait la nouvelle 992.2 Turbo S qui se cache sous ce drap.

L’année dernière, Porsche a dévoilé les premières versions de sa nouvelle 911 de type 992 phase 2 : la GTS hybride, tout d’abord, puis la Carrera et ensuite la GT3 ainsi que les Carrera S et 4S. Il reste donc de nombreuses autres versions à découvrir sur cette mouture 992.2 de la sportive allemande, dont une qui sera exposée sur le stand de la marque au prochain salon de Munich 2025.

Pour l’instant, elle reste cachée sous un drap et laisse juste entendre son moteur (en plus de montrer vaguement sa silhouette) dans une courte vidéo publiée par Porsche sur les réseaux sociaux. Alors, de quelle version pensez-vous qu’il s’agit ?

La 992.2 va mettre le turbo

Il s’agit très vraisemblablement de la nouvelle version « Turbo S » de la voiture, sachant qu’on ne distingue aucun gros aileron fixe à l’arrière et que la sonorité entendue est bien celle d’un flat-six suralimenté.

Il se dit d’ailleurs qu’elle sera beaucoup plus puissante que la précédente mouture (déjà forte de 650 chevaux tout de même) et qu’elle reprendra le système hybride de la récente 992.2 GTS.

Rendez-vous le 7 septembre

Cette Porsche 911 Turbo S de type 992.2 sera officiellement dévoilée le 7 septembre prochain au salon de Munich. La rédaction de Caradisiac y sera bien évidemment pour vous montrer toutes les nouveautés présentes.

1  

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 992

Porsche 911 Type 992

