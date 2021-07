Dieselgate : Fiat Chrysler mis en examen

Les mises en examen s'enchaînent en France dans l'affaire du dieselgate, révélée en 2015 aux Etats-Unis et depuis largement étendue à l'Europe. Mis en cause depuis déjà plusieurs années par certains groupes de consommateurs et partisans écologistes, FCA est désormais officiellement dans la machine judiciaire française qui met en examen le groupe italo-américain, désormais partie intégrante de Stellantis.

"Le fonctionnement de certains organes de dépollution du moteur est modifié afin que les émissions de NOx soient en-dessous du seuil règlementaire. Sans cette stratégie, les véhicules concernés n'auraient donc pas pu être homologués" explique la DGCCRF (Répression des fraudes).

Fiat Chrysler est le cinquième constructeur à être mis en examen en France après Volkswagen, Renault, Peugeot et Citroën.La DGCCRF parle d'une amende maximale pouvant atteindre 9,6 milliards d'euros pour Fiat-Chrysler en France, si le procès devait avoir lieu. Le groupe, qui compte se défendre vigoureusement, essaiera probablement d'obtenir un accord à l'amiable afin d'éviter un procès coûteux.