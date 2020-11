Dieselgate : une action de groupe contre Volkswagen en France

En réponse à

Que l'on considère toute personne qui respire comme potentielle victime pourquoi pas...

Mais le consommateur, c'est à dire l'acheteur d'un véhicule truqué en quoi est-il victime ? Les rejets de gaz ne sont jamais un motif d'achat, seul le bonus/malus compte pour le consommateur... De plus au volant que je sache il est moins exposé qu'à pied à ces fameux rejets...

En gros, c'est vraiment des gens qui n'ont que ça à faire pour gratter un billet. La prochaine étape c'est quoi ? On se brule la langue au bistrot du coin parce que le café est trop chaud et on porte plainte pour gratter encore un billet ? C'est gens la sont les nuisibles de la société.