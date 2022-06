Dimanche : Renault était sur ses grands chevaux

En ce dernier jour de Roland-Garros, le constructeur Renault avait organisé un défilé équestre aux nombreuses touches « douce France ». Les sabots de 220 chevaux battaient ainsi le pavé parisien, accompagnant des Mégane E-Tech reprenant les couleurs nationales. Pas de hasard dans l’organisation de cet événement, les 220 chevaux faisant référence à la puissance annoncée pour les versions EV60 de la nouvelle berline électrique.

Pour Renault, c’est bien sûr avant tout un coup de communication. Il s’agit de faire un parallèle avec la publicité actuelle mettant justement en scène chevaux et la Mégane E-Tech avec le slogan « des chevaux, nous passons à l’électrique ». Si le spectacle était agréable pour les personnes présentes sur place (l’entrée était libre), les images tournées par le service communication de Renault vont bien sûr servir aux diverses communications du constructeur. On retrouve d’ailleurs déjà des contenus sur leur page Youtube.

Cette communication s’étendait même au-delà du spectacle, et de façon bien involontaire. Le parking adjacent disposait effectivement d’un gigantesque logo « Total Énergies » dont les chevaux avaient adopté l’emplacement. Et juste en face, les prix (de Paris intra muros il est vrai) rappelaient que le litre de sans-plomb pouvait monter à 2,30 €. De quoi donner du grain à moudre aux acquéreurs potentiels d’un véhicule électrique.

Mais revenons à nos moutons, ou plutôt nos chevaux. Aussi étonnant et parfaitement organisé qu’était cet évènement, on ne pouvait qu’avoir une pensé émue pour Jacques Séguéla. S’il avait été là, sa mémoire aurait sans doute remonté le temps vers l’année 1984. Sur les écrans à tube cathodique, on pouvait en effet découvrir le spot devenu culte de Citroën et de ses « Chevrons sauvages ». Équidés et automobile faisaient déjà bon ménage.

Presque 40 ans plus tard, la recette fonctionne encore. Il n’y a sûrement aucune volonté de Renault de rendre hommage à Citroën. Mais comme souvent, les idées sont cycliques. Des anciennes publicités inspirent de nouvelles communications, la Renault 5 va revenir sous forme électrique… L’automobile verte recycle également ses idées, ce qui finalement est une sorte d’écologie de l’esprit. Hop, au galop vers l’avenir !