Donald Trump promet de stopper la voiture électrique en cas de retour

Le gouvernement de Joe Biden, le président actuel des Etats-Unis, a lancé plusieurs mesures pour pousser les citoyens du pays à se convertir aux voitures électriques et aider l’industrie automobile à développer une offre de modèles à zéro émission. Le marché local reste encore loin de la Chine ou de l’Europe en matière d’adoption des voitures électriques et son réseau de recharge rapide reste en retard en dehors des points de charge de Tesla. Mais grâce notamment à l’Inflation Reduction Act incitant les constructeurs à construire de nouvelles usines aux Etats-Unis avec de gros avantages fiscaux mais aussi des réductions gouvernementales sur le prix des voitures électriques neuves, les Américains se tournent davantage vers cette technologie.

Si Donald Trump revient au pouvoir en 2024, il détruira soigneusement tout ce qui a été mis en place par l’administration de Joe Biden. C’est ce qu’il vient de promettre dans une publication relayée sur son réseau social « Truth Social » avec un langage toujours aussi fleuri : « l’état du Michigan n’aura bientôt plus d’industrie automobile si les projets de Joe le tordu en matière de généralisation de la voiture électrique se concrétisent. La Chine raflera tout. Employés de l’industrie automobile, votez pour Trump. Demandez à vous leaders de me suivre et je garderai tous vos super jobs en plus d’en créer beaucoup d’autres. Le choix dans les écoles et le choix dans les voitures », écrit-il.

L’industrie automobile peut-elle se passer d’électrification ?

« Votez pour Trump et je stopperai cette folie immédiatement. Le Canada et le Mexique adorent la politique idiote de Biden. Sauvons le Michigan et les autres états de l’automobile. Sauvons le consommateur américain », précise-t-il. Si la révolution électrique du marché automobile actuel continue d’avoir ses nombreux détracteurs (jusque dans les commentaires de Caradisiac), on se demande quand même comment l’industrie automobile américaine pourrait, dans un contexte où même les marques locales doivent aussi vendre des voitures partout dans le monde en-dehors des Etats-Unis, s’isoler en tournant le dos aux voitures électriques.

Il faut rappeler d’ailleurs que les normes américaines actuelles n’empêchent pas du tout de vendre des voitures thermiques (même très puissantes et émettrices en CO2) et qu’il n’y a pas de projet d’interdire totalement les voitures neuves thermiques à moyen terme comme en Europe. Par ailleurs, les mesures récemment mises en place par le gouvernement américain auraient permis d’attirer 124 milliards de dollars d’investissements aux Etats-Unis dans des projets de constructions d’usines de voitures électriques et de batteries depuis 2021 d’après Yahoo Finance. Avec 188 000 emplois créés. N'oublions pas que dans un autre registre, Donald Trump avait exprimé son mécontentement durant son mandat en 2019 lorsque des constructeurs automobiles avaient refusé de suivre ses recommandations sur l'assouplissement des normes antipollution.