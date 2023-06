Dossier : l’avenir des sportives sera électrique !

Sport peut-il rimer avec électrique ? Oui, si l’on en croit les constructeurs qui annoncent des performances exceptionnelles pour les modèles que nous décryptons dans ce dossier spécial. Il est vrai qu’avec une puissance phénoménale et un couple important disponible à très bas régime, une auto électrique peut devenir une véritable sportive. Pourtant, tout n’est pas rose pour les véhicules électriques, en particulier le poids de la technologie embarquée. Car les batteries pèsent lourd, de 250 à 300 kg en moyenne, mais certaines associées à de grands véhicules peuvent atteindre les 600 kg.

Le poids élevé des batteries explique pourquoi une voiture électrique est plus lourde qu’une voiture thermique, d’autant plus que l’on va dimensionner les équipements annexes en fonction du poids de l’ensemble. Les freins, la suspension, les roues et pneumatiques seront ainsi plus imposants et aussi plus lourds par rapport à ceux d’une voiture à moteur thermique. C’est pourquoi, la nouvelle BMW Série 5 à moteur essence pèse 1 800 kg alors que son homologue à moteur électrique (BMW i5) pèse 2 200 kg. Ce poids supplémentaire va influer sur le comportement routier de l’auto qui va être moins agile. Pour tenter de contrer cela, les constructeurs vont se charger de donner à leurs bolides un comportement routier bien spécifique typé « sport » en modifiant le réglage des trains roulants par exemple, afin de rendre leurs autos sur batteries plus dynamiques.

L’arrivée de l’électrique, réputé moins polluant à l’usage, donne un second souffle aux véhicules sportifs à moteur électrique, à qui l’on ne peut plus désormais reprocher leur bruit (sauf sonorisation artificielle) et leurs rejets polluants. C’est pour cela que de nombreux constructeurs qui avaient abandonné ou réduit leur gamme de véhicules sportifs thermiques vont proposer de petites ou grandes sportives électriques. D’Abarth avec sa 500e à Wiesmann avec sa Project Thundherball en passant par Porsche avec ses futures Boxster et Cayman électriques et Tesla avec son nouveau Roadster venez découvrir un grand nombre de véhicules électriques conçus pour que l’automobiliste puisse faire le plein de sensation derrière leur volant. Et pour une fois, pas de SUV dans ce dossier, seulement des coupés, des berlines et des roadsters.