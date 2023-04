Dossier : les modèles qui disparaissent et ceux qui les remplacent

La voiture électrique gagne du terrain. Ainsi en 2022, 13,3 % des véhicules neufs vendus en France étaient des 100 % électriques. Sur les trois premiers mois de l’année, le pourcentage des 100 % électriques est passé à 15,4 %. Avec les motorisations hybrides rechargeables, cela fait un quart du marché de voitures qui peuvent rouler en tout électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres (centaines de kilomètres pour les pures électriques).

Les ventes des véhicules électriques progressant, les constructeurs en Europe privilégient de plus en plus les modèles électriques et veulent délaisser certaines catégories, dont celles qui auront le plus de mal à passer les futures normes écologiques avec des moteurs thermiques. Cette impossibilité peut être due à des difficultés d’ordre technique ou du fait que le prix à payer par le client sera trop élevé diminuant par la même occasion l’attrait de ce modèle.

Ainsi les citadines devraient payer un lourd tribut à ce passage forcé à l'électrique. D'ailleurs, qui aurait pu penser, alors que ce modèle a été produit à plus de 22 millions d’exemplaires depuis 1976, que Ford allait tirer un trait définitif sur sa Ford Fiesta. Ne voulant pas transformer sa citadine Fiesta en berline électrique, Ford va élargir l’offre de son SUV citadin Ford Puma avec une version électrique qui arrivera en 2024. Ce changement de cap était prévisible, puisque déjà en 2022, Ford avait remplacé en Championnat du monde des rallyes (WRC) sa Ford Fiesta WRC par un Ford Puma WRC (photo, Sebastien Loeb et Isabelle Galmiche vainqueurs du rallye Monte-Carlo 2022).

Autre voiture historique, la Volkswagen Passat. Née elle aussi dans les années soixante-dix (1973), elle laisse sa place à la Volkswagen électrique ID.7. Subsistera toutefois dans la famille Passat, la version break qui se nomme Variant en Allemagne et SW chez nous. La nouvelle Volkswagen Passat SW est d’ailleurs en préparation pour une commercialisation en 2024 (photo).

Si l’on verse une larme sur ces modèles qui quittent le paysage automobile, on se consolera (peut-être) par la renaissance d’automobiles célèbres. C’est ainsi que la marque au losange va remplacer ses Renault Zoé et Renault Twingo par une Renault 5 électrique et que le Renault Scénic, va renaître sous la forme d’un SUV électrique.