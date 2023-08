Dossier nouveautés : il y aura toujours des berlines, des breaks, des coupés…

Il n’y a pas que des SUV dans les ventes du marché automobile français. En effet, si le pourcentage des ventes de ce type de carrosserie représente, depuis le début de l’année, 46 % du marché, cela laisse 44 % pour les autres types de carrosseries. Et si les SUV ont la cote, les constructeurs ne placent pas tous leurs œufs dans le même panier et proposent d’autres types de carrosserie dans leur catalogue. Parmi ces nouveautés qui ne sont pas « hautes sur roues » on trouve une majorité de berlines, un peu de breaks, des coupés et des cabriolets et quelques monospaces.

Les marques automobiles ont bien compris qu’il y a des automobilistes allergiques aux SUV ou qui ne trouvent pas leur bonheur dans cette catégorie. Pour tous ceux-là, une berline, un break ou un coupé peut être la solution idéale. C’est pourquoi sur les sept premiers mois de l’année, il s’est vendu en France 46 % de SUV mais dans le même temps les berlines représentent 45 % du marché. Dans les chiffres de ventes automobiles (source CCFA), on trouve également un petit pourcentage de breaks, de coupés et cabriolets et des monospaces, ludospaces, minispaces.

Puisqu’il faut de tout pour faire un monde, les nouveautés automobiles des prochains mois et des prochaines années seront aussi des berlines, des breaks, des coupés, des cabriolets et des monospaces. Bien entendu, les constructeurs tiennent à renouveler leurs modèles, comme l’a fait dernièrement BMW avec sa Série 5, Mercedes avec sa Classe E, mais il y a aussi de nouveaux modèles qui bien souvent sont électriques. Ainsi Renault s’apprête à relancer la Renault 5 qui existera aussi en version sportive chez Alpine (Alpine A290), Volkswagen a remplacé sa Passat berline par une ID.7 et veut remplacer sa Polo par une Volkswagen ID.2, tandis que la famille Volkswagen ID.Buzz s’agrandit avec une version à empattement long. De nouvelles marques apparaissent également comme la marque chinoise Byd qui va lancer sa Byd Dolphin, Cupra qui va lancer la Raval ou bien encore Luvly, une marque suédoise qui va commercialiser sa petite « O » vendue en kit.

Si les SUV ont toujours la cote auprès du public, il n’y aura pas que des véhicules de ce type à l’affiche dans les prochains mois, car les berlines, breaks, coupés, n’ont pas dit leur dernier mot. Vous pourrez le constater en lisant la suite de ce dossier qui regroupe une liste (non exhaustive) des prochaines nouveautés automobiles qui ne sont pas des SUV.