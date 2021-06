Doucement, mais sûrement, le carburant est redevenu très cher

Évidemment, peu importe l'évolution des courbes, le carburant nous semble toujours trop cher. Mais le Covid a eu un avantage : une réelle chute des prix, les mesures sanitaires ayant fait dégringoler les prix du pétrole.

Début 2020, le litre de gazole était à 1,48 € en moyenne en France. Pour le sans-plomb (SP) 95 E10, c'était 1,52 €. À l’issue de la première période de confinement, en mai 2020, le gazole était tombé à 1,16 €, le SP à 1,21 € ! Soit des gains de plus de 30 centimes par litre, 15 € pour un plein de 50 litres !

C'était des prix que l'on n'avait plus connus depuis des années… et dont on a pu profiter (soyons honnêtes). Au cours de l'été, le tarif au litre n'a pas dépassé 1,25 € pour le gazole et 1,34 € pour le SP. Les prix étaient même restés stables jusqu'à la fin de l'année 2020.

Mais un événement est venu changer la donne : la vaccination. Avec elle, l'économie s'est relancée, les cours du pétrole ont donc redécollé. Le baril de Brent, référence européenne, avoisine les 70 $, contre 50 $ en janvier. Les prix des carburants ont ainsi augmenté doucement mais sûrement depuis le début de l'année 2021. En janvier, le gazole était en moyenne à 1,30 €, le SP à 1,39 €. En mars, c'était déjà monté à 1,38 € et 1,49 € !

Après une nouvelle période plutôt stable, liée à des reconfinements, les prix sont repartis à la hausse. Entre les deux derniers relevés faits par l'État, il y a eu encore un centime en plus. Ce qui donne au 4 juin 2021 1,40 € pour le gazole et 1,51 € pour le SP 95 E10.

Ce dernier a ainsi retrouvé son niveau d'avant pandémie. Surtout, il se rapproche de ses prix records, à 1,56 € au printemps 2019. Le gazole reste encore loin de son prix record, 1,53 € en octobre 2018, aux prémices de la crise des gilets jaunes. Mais l'accélération de la reprise économique sur le second semestre 2021 ne rend pas optimiste sur la suite des événements à la pompe !