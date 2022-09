Drive in - La Phantom Corsair "The young in heart"

À Hollywood, le sens du spectacle déborde des limites du cinéma. Le carrossier californien Bohmann & Schwartz concocte une pièce unique et extrême dans la mouvance du « streamline ». Baptisée Phantom Corsair, elle est une des vedettes de The young in heart (« La famille sans-souci ») réalisé par Richard Wallace avec Janette Gaynord, Paulette Goddard et Douglas Fairbanks.

La maison de carrosserie Bohmann & Schwartz est une entreprise installée à Pasdena en Californie, en activité de 1932 à 1947.

La Corsair est établie sur une mécanique de Cord 810 qui elle-même a fait date par son style et sa traction avant. Elle est animée par un moteur V8 Ford de 4,7 litres.

Le dessin est dû à Rust Heinz qui a associé son nom à la promotion du ketchup plus qu’à l’évolution du style automobile. La Phantom Corsair est extravagante avec sa carrosserie entièrement enveloppante et recouvrant même les quatre roues.

Avec sa face avant très inclinée et ses petits phares intégrés dans un profilage, la Phantom Corsair apparaît comme l’une des représentantes du streamline, mouvement qui imprime des formes fluides à tous les objets usuels, aux articles ménagers comme aux moyens de transport.

L’aérodynamique est suggéré par le lissage des surfaces, la simplification des lignes, l’assouplissement des formes. Aspirateur, taille-crayon, poste de radio, presse-agrumes ou fer à repasser se drapent dans les rondeurs. Même l’architecture : à Los Angeles, Coca-Cola amarre une usine d’embouteillage qui ressemble à un paquebot.

Mais l’Amérique est viscéralement conservatrice. Le public n’est pas prêt à assimiler l’innovation, accepter la différence, assumer le progrès, participer à sa contemporanéité. Les consommateurs américains roulent comme ils se logent, comme ils s’habillent, comme ils pensent : dans un conformisme pathétique.