DS 3 Crossback : une série limitée Faubourg

La DS3 Crossback multiplie les séries spéciales. En plus de la Louvre, placée au sommet de la gamme, voici la Faubourg, située au milieu de l'offre de finitions du SUV urbain de DS. La Faubourg est ainsi positionnée au-dessus de la Bastille, sur laquelle on a en série l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au stationnement arrière, la clim automatique.

La Bastille a la radio sur écran tactile 7 pouces. Sur la Faubourg, on a le grand écran 10,3 pouces avec la navigation. Il y a aussi le chargeur à induction, l'aide au stationnement avant, l'accès/démarrage mains libres. La Faubourg reçoit la sellerie en cuir noir. Le cuir habille le volant et le levier de vitesses. Les jantes 17 pouces Madrid remplacent les 17 pouces Ankara. La grille de calandre adopte un aspect noir mat.

La Faubourg est disponible avec les moteurs essence PureTech de 100 et 130 ch et les moteurs diesel BlueHDi de 110 et 130 ch. Les 130 ch ont d'office la boîte automatique. Il y a aussi la variante électrique E-Tense. Les prix commencent à 31 100 €.