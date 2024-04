DS Automobile ajoute une nouvelle fonction sur ses hybrides rechargeables

Il y a quelques années, tout le monde pensait qu’il deviendrait bientôt obligatoire de posséder une voiture électrique ou au moins hybride rechargeable, afin de pouvoir conduire sans le moteur thermique en rentrant dans les centres-villes interdits aux vieilles voitures polluantes. Si l’Union européenne prépare bien l’interdiction de la vente des voitures neuves thermiques en 2035, un projet qui pourrait cependant être remis en question selon l’évolution du marché automobile dans les années à venir, il n’y a finalement rien de tel dans les projets des grandes villes européennes. En France, on a même reculé sur le terrain des ZFE avec seulement Paris et Lyon qui restent concernés par l’interdiction programmée de circulation des voitures Crit’air 3 (c’est-à-dire les diesels d’avant 2011 et les moteurs essence d’avant 2006).

Ds présente en tout cas le « Geofencing », un service activant automatiquement le mode électrique de la voiture sur les modèles hybrides rechargeables de la gamme E-Tense lorsqu’il détecte que le véhicule arrive dans une ZFE. Fonctionnant uniquement si la quantité d’énergie restante dans la batterie est suffisante et à condition que l’auto possède le DS Iris System contenu dans le Pack Connect Plus optionnel, il permet ainsi de couper le moteur thermique à l’entrée de ces ZFE.

Sur les DS 4, DS 7 et DS 9 E-Tense

Le Geofencing fonctionnera sur toutes les DS 4, DS 7 et DS 9 E-Tense équipées du Pack Connect Plus. L’idée de ne rouler qu’en mode 100% électrique en ville constitue de toute façon l’un des modes d’utilisation les plus évidents pour un véhicule hybride rechargeable, lorsqu’on veut optimiser sa consommation. Mais pour l’instant, il n’y a aucune mesure qui rend obligatoire le roulage électrique dans les ZFE et les grandes agglomérations. Et sachant que les utilisateurs de véhicules hybrides rechargeables doivent déjà essayer de rouler le plus possible en version électrique dans leurs trajets quotidiens (en rechargeant de manière quotidienne), cette fonction Geofencing ne semble rien révolutionner du tout.