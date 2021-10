DS3 Crossback et DS7 Crossback : nouvelle série spéciale Louvre

La série spéciale Louvre est de retour chez DS. Apparue il y a un an avec le DS7 Crossback, elle est de nouveau proposée sur le grand SUV de la marque et fait son apparition dans l'offre du petit, le DS3 Crossback.

À l’extérieur, la DS3 Crossback Louvre reçoit une grille de calandre et des DS Wings (les moustaches) peints en Noir Onyx. Cette teinte se retrouve sur la baguette du hayon. Le centre du capot est décoré avec un motif Pyramide, clin d'œil à la création de Ieoh Ming Pei. Le décor Pyramide se voit aussi sur les jantes 18 pouces et les coques de rétroviseurs.

La série spéciale reprend l'intérieur DS Opéra avec sellerie cuir Nappa noir confection bracelet. Le cuir se retrouve sur la planche de bord, les portes et l'ensemble du volant. On a à nouveau le motif Pyramide, sur la planche de bord et autour du levier de vitesses.

Avec la fonction "Un jour au Louvre", l'écran 10,3 pouces du système d'infodivertissement affiche des images des œuvres du plus célèbre musée du monde. 182 d'entre elles ont été choisies par les équipes du Louvre et de DS. Des podcasts révèlent leurs secrets.

La DS3 Crossback Louvre est proposée avec l'essence PureTech 155 ch, le diesel BlueHDi 130 ch et la version électrique E-Tense 136 ch. Le prix de départ est de 39 700 €.

Pour le DS7 Crossback, plusieurs éléments de l'extérieur sont en noir brillant : DS Wings, contours des vitres, barres de toit, décors des feux. Cette version reçoit des jantes de 20 pouces spécifiques. Le motif Pyramide est sur les coques de rétros. Il est aussi à bord sur les aérateurs et la planche de bord. Les sièges sont habillés en cuir Nappa noir. On retrouve la fonction "Un jour au Louvre".

Ce DS7 est disponible avec le moteur essence de 180 ch et les deux variantes hybrides rechargeables E-Tense : traction 225 ch et 4x4 300 ch. Prix de base : 55 500 €.