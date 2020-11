Du changement pour le futur SUV Fiat 500X

Dans quelques semaines, la fusion PSA/FSA donne naissance au quatrième constructeur mondial qui se nommera Stellantis. Pour le moment les marques françaises et italo-américaines poursuive leurs travaux tout en suivant les indications de Carlos Tavares le futur directeur général du groupe Stellantis. C’est ainsi que si le renouvellement du SUV Fiat 500X est en bonne voie, la fusion PSA/FCA a modifié pas mal de choses en ce qui concerne son architecture technique.

Une base française

Prévu pour être présenté vers la fin de l’année 2022 pour une commercialisation en 2023, le futur SUV Fiat 500X va prendre quelques centimètres supplémentaires qui feront progresser l’empattement et la longueur totale du modèle. Cela devrait lui permettre d’être encore plus habitable, mais aussi de bénéficier d’un volume de coffre en progression. Mais les modifications les plus importantes concernant ce SUV seront techniques. En effet, Le futur SUV Fiat 500X va bénéficier de l’apport de PSA et devrait vraisemblablement changer de plateforme pour utiliser la CMP du groupe français. Ainsi la rationalisation de la production entre les deux groupes permettra de réduire les coûts de revient de chaque modèle produit par le groupe Stellantis.

Du 4x4 toujours, mais électrifié

Ce changement de base technique est radical et entraîne pas mal de modifications, en particulier du côté des motorisations qui devraient être pratiquement toutes issues de la base de PSA. Les moteurs du Fiat 500X 2022 seront ceux qu’utilise actuellement le Peugeot 2008. Autre nouveauté, le SUV Fiat 500X existera dans une version 100 % électrique avec un moteur (placé à l’avant) électrique. Enfin il pourrait être équipé également des motorisations hybrides rechargeables du Jeep Renegade 4Xe en 190 et 240 ch. Avec ces deux motorisations électrifiées, le Fiat 500X 4Xe sera doté d’une transmission intégrale (un moteur électrique entraînant les roues arrière), lui permettant de réaliser des prouesses en tout-terrain ou de rouler une quarantaine de kilomètres en tout électrique. Avec les nouvelles motorisations PSA et de l’hybride, le Fiat 500X va enfin devenir plus sobre et pourrait échapper la plupart du temps au malus écologique.

Présentation et finition en progrès

En ce qui concerne son style, le Fiat 500X devrait conserver le même profil tout en s’inspirant de la nouvelle Fiat 500 électrique, principalement pour le traitement de la face avant. À bord il y aura aussi du changement avec l’apparition d’une instrumentation numérique, d’un écran d’info-divertissement imposant et mieux intégré, de tout un tas d’aides à la conduite. Le Fiat 500X devrait profiter de l’expertise de PSA pour faire progresser présentation et qualité perçue.

Le futur SUV Fiat 500X en dix points

SUV Citadin, cinq portes, cinq places

Longueur : 4,30 m

Présentation en fin d’année 2022

Commercialisation en 2023

Utilisation de la base CMP de PSA, la même que celle du Peugeot 2008

Moteurs essence : de 100 à 155 ch

Moteurs diesels : 100 et 130 ch

Motorisations hybrides plug-in : 190 et 240 ch

Motorisation électrique : 136 ch

Tarif : à partir de 22 500 €*

*Estimation