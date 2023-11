Du côté des équipementiers aussi, les Asiatiques sont au top

On en parle peu, les constructeurs prenant toute la lumière. Pourtant, l’importance des équipementiers n’est plus à démontrer puisque 80 % des pièces d’une voiture sont fabriquées par ces entreprises, parfois gigantesques. Ces pièces, sont d’ailleurs assez souvent développées en interne et vendues, en exclusivité ou non, aux marques de voitures. On est donc loin de sous-traitants aux ordres d’un constructeur, d’autant que les équipementiers mastodontes engrangent souvent des milliards de bénéfices.

Le champion du monde est Chinois

Du coup, on se dit, et à juste titre, que le classement annuel de ces équipementiers, établi par le cabinet Roland Berger devrait être scruté d’aussi près que la course que mènent régulièrement Volkswagen, Toyota et Stellantis pour arriver en tête du championnat du monde des marques. Et cette année, le vainqueur est chinois, puisqu’il s’agit du fabricant de batteries CATL.

Il fournit à lui seul 37 % des cellules de la planète automobile et engrange plus de 25 milliards de revenus. Seuls deux autres équipementiers peuvent en dire autant : le Français Forvia (l’ancien Faurecia) et le manufacturier Bridgestone, leader mondial du pneu, loin devant Michelin.

Mais outre l’entrée fracassante du fabricant de batteries au firmament de l’équipement, ce classement est révélateur de la montée en puissance chinoise dans ce domaine. Quasi absentes du top 100 jusqu’en 2017, les entreprises de l’empire du milieu sont aujourd’hui au nombre de 16 dans le classement. Et à elles seules, elles fabriquent 18 % des pièces des autos du monde entier.

Il est inutile de hurler à la prépondérance chinoise pour autant, car les équipementiers japonais, venant d’un pays beaucoup plus petit, fabriquent quant à eux, 23 % des pièces mondiales. Mais ces nouveaux géants qui atteignent désormais le sommet risquent de ne pas s’arrêter là. CATL, qui fournit notamment Tesla, a triplé ses bénéfices, comme ses volumes de ventes entre 2021 et 2022. Et l’essor de la voiture électrique n’est pas prêt de s’arrêter.

Un seul équipementier français dans le Top 10

En attendant, on peut s’interroger sur la perte d’influence occidentale au royaume de l'équipement. Dans le top 10 établi par Roland Berger, 5 entreprises sont asiatiques. Outre CATL, on y retrouve trois boîtes japonaises et une Sud-Coréenne. Les autres ? Trois sont allemandes, une est canadienne et une seule est française : Forvia et sa belle ascension depuis son changement de nom.

Mais où sont nos autres champions nationaux ? Michelin est à la 14e place, loin derrière son concurrent Bridgestone. Plastic Omnium est quant à lui en 23e position, alors que Valeo est 29e. Des places peu enviables ? Sauf que ces trois entreprises ont toutes enregistré des bénéfices plus ou moins impressionnants l’an passé. On peut être des Poulidor économiques tout en étant riches. À condition de durer et de ne pas se laisser trop distancier.