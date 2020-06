Effets dévastateurs de la crise pour Jaguar Land Rover

Tout était bien parti pour Jaguar Land Rover en 2019, qui semblait petit à petit sur le retour des bénéfices et des effets positifs sur les ventes. Malheureusement pour le groupe anglais, comme pour d'autres, un virus et puis tout s'en va. La crise du Covid-19 a eu raison de la montée en puissance de JLR, stoppé net dans son élan.

Le groupe annonce près de 500 millions d'euros de pertes sur l'exercice fiscal précédent (entre avril 2019 et fin mars 2020). Une mauvaise nouvelle, d'autant plus que cette période ne tient pas compte du plus gros des dégâts de la crise économique actuelle : l'usine de Bromwich (Jaguar), ne réouvrira pas ses portes avant le mois d'août. Les lignes sont notamment converties pour la production de la toute nouvelle limousine XJ, qui passera à l'électrique.

Comme d'autres (Renault, BMW...), Jaguar Land Rover a prévu un plan de restructuration avec des réductions d'effectifs. Des circonstances tristes alors que JLR était parti pour atteindre ses objectifs financiers dans le cadre des prévisions de fin d'année dernière.

Tout n'est pas morose toutefois pour JLR qui a fait redémarrer la plupart de ses usines mondiales et qui espère un retour en forme de ses modèles phares : Range Rover Evoque, Jaguar I-Pace et Land Rover Discovery Sport.