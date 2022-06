Recharge publique: Le point avec le Ministère de la Transition Energétique

Caradisiac : Selon plusieurs études, certains pays européens semblent avoir mieux anticipé que la France le besoin d’infrastructures de recharge sur le réseau public. C’est un fait ?

Claude Renard, Coordonnateur du déploiement des bornes pour les véhicules électriques au Ministère de la Transition Energétique :

Oui, on ne va pas le nier. Aujourd’hui, il y a trois pays qui sortent du lot parmi les 27 états membres l’Union Européenne, c’est bien les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Mais ce n’est pas la place qui est le plus important. Ce que je voudrais souligner, c’est avant tout qu’en France, nous sommes sur une dynamique très importante et que nous sommes qu’au tout début de l’évolution. Aujourd’hui, nous avons un certain nombre de bornes de recharge qui répondent peu ou prou aux besoins de 900 000 véhicules électrifiés, en comptant les hybrides rechargeables. Il faut savoir qu’en 2030, on sera plutôt de l’ordre de 10 à 13 millions de véhicules. Par rapport à aujourd’hui, cela signifie donc qu’il va falloir multiplier toutes nos solutions de recharge par 10,15 voire par 20.

Caradisiac : Mais pour revenir à ma question, certains pays n’ont-ils pas mieux anticipé que la France ?

Claude Renard : Mieux anticipé, ou trop anticipé…, après il ne faut pas trop anticiper non plus parce derrière il faut un modèle économique des opérateurs de recharge. Alors oui certains pays ont peut-être de meilleurs résultats factuels là, aujourd’hui, mais j’ai presque envie de dire, à quel coût ? En effet, car en termes de subventions et d’accompagnement des pouvoirs publics, si l'on fait la comparaison entre les moyens financiers qu’ont mis l’Allemagne et les Pays-Bas sur ce sujet des bornes, c’est vrai que l’on met beaucoup moins d’argent… Et même si aujourd’hui on a quand même plusieurs centaines de millions d’euros (100 millions dans le cadre du Plan de relance et 300 millions dans le cadre de France 2030), ce qui ne sont pas des sommes négligeables, les Allemands, eux, parlent en milliards d’euros ! Ainsi, c’est davantage une réflexion globale d’une gestion saine du budget des pouvoirs publics par rapport aux véritables besoins qu’il faut avoir et ce n’est donc pas la course au pays qui aura le plus de bornes qui importe. Moi mon objectif, c’est de répondre aux besoins des utilisateurs en véhicules électriques.

Au 1er juin, 62 136 points de recharge étaient ouverts au public

Caradisiac : L’objectif de l'Etat des 100 000 bornes publiques à fin 2021 n’a pas pu être atteint. Six mois plus tard, quelle est l’étendue du maillage d’une part, et d’autre part, l’ambition de densifier massivement le réseau routier est-elle toujours aussi intacte ?

Claude Renard : Oui. Il y avait en fait deux objectifs dans cette annonce. C’était effectivement de l’atteindre en tant que tel, mais surtout d’envoyer un message fort à l’écosystème pour se mobiliser dans le but de déployer ces bornes. Pour moi, ce deuxième objectif a été complètement atteint. Nous avons eu, depuis le début 2021, une mobilisation très forte d’un grand nombre d’acteurs, notamment la grande distribution, les collectivités locales, ainsi que les syndicats d’énergie qui sont en train de mettre en œuvre des schémas directeurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Tout ce travail est en cours. D’ici la fin de l’année, nous aurons un grand nombre de schémas directeurs validés, qui représenteront quasiment 70 à 75 % du territoire national en superficie. Nous avons d’ores-et-déjà une centaine de schémas directeurs qui sont déjà initialisés et c’est ça qui est important. […] Au 1er juin 2022, nous étions à 62 136 points de recharge ouverts au public. Nous avions installé plus de 20 000 points de recharge en 2021 et là, en cinq mois, nous en avons quasiment 8500 de plus. [...] J'ai presque envie de dire qu'à la fin de l'année, nous pourrions déployer entre 5000 et 10 000 points de recharge par mois. [...] Il faut aussi parler des stations : 3070 stations de recharge supplémentaires ont été créées depuis janvier dernier, ce sont autant de nouvelles stations qui viennent densifier le maillage du territoire et permettre de rapprocher l’ensemble de nos concitoyens des points de recharge publics.

Fin 2022, toutes les aires de services autoroutières seront équipées

Caradisiac : La puissance des bornes, pour le gouvernement, c’est un enjeu tout aussi majeur que le nombre de bornes ?

Claude Renard : Oui tout à fait, voire plus. La volonté du gouvernement a été, avec le Plan de relance de 2021, de flécher clairement les objectifs, de privilégier la qualité des bornes à la quantité et de nous focaliser sur la recharge haute puissance car c’était un vrai sujet. Or, il y a un an, affirmer que fin 2022, toutes les aires de services du réseau autoroutier concédé (Ndlr : les autoroutes payantes) seraient équipées, ce n’était pas gagné. Pourtant, d’ici la fin de l’année, ce sera le cas, et je pense que c’est très important pour les utilisateurs de véhicules électriques en itinérance (pour partir en vacances, pour effectuer de grands déplacements). Ils n’auront pas à se poser la question de savoir où est la borne. Ils s’arrêteront sur une aire de service d’autoroute et ils trouveront une borne (Ndlr : de 150 kW). Ça, c’est une garantie pour fin 2022.

Parallèlement, nous poussons et nous accompagnons tous les autres secteurs et tous les besoins en bornes (Ndlr : à domicile, en voirie, en entreprise, sur des parkings relais, sur des parkings de centres commerciaux, etc.) et cela doit répondre aux différents usages des personnes. […] Je pense, et c’est un point important, qu’il y aura vraiment une mixité des usages du véhicule électrique comme il y aura une mixité des usages de la recharge.