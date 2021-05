Électrique et thermique : la nouvelle double vie des stars du marché

En réponse à

Je suis nostalgique de l'époque où s'était la meilleur technologie qui s'imposer d'elle même.

Si une technologie donnée n'avait ne serait-ce qu'un tout petit attrait par rapport à la concurrence (par exemple le vinyle : techno totalement dépassé qui existe toujours car le son est particulier), elle survivait.

C'est à dire que quand une techno disparaissait totalement, c'est quel était supplantée en tout point. (et même la calèche existe toujours, pour les passionnés d'équidés preuve qu'elle n'est pas TOTALEMENT dépassée sur tous les critères)

Ce libéralisme inspiré du darwinisme était une bénédiction car cela permettait aux humains de toujours converger vers le progrès impactant directement le confort de vie grâce à une meilleur technologie qui finissait toujours par voir le jour.

Maintenant, on tue une technologie qui dépasse encore sur de nombreux critères celle que l'on nous impose. Alors que l'on aurait pu ne pas biaiser l'offre technologique et laisser toutes les technologies librement cohabiter dans l'arène : et que les meilleures gagnent et survivent !

Les VE se seraient vendus car cela représente quand même une avancée sur quelques critères pertinents pour certains en laissant une techno (VT) vivre normalement jusqu'à un dépassement totale ou non (la VT pourrait être le Vinyle de demain en quelques sortes...). En réalité je pense que l'on aurait surtout vu émerger de multiple techno qui tenteraient de s'imposer alors que la on va se limiter au VE (peut-être l'hydrogène à la limite mais c'est tout) !

Mais au lieu de ça, on a fait du communisme vert. C'est à dire que ce n'est plus l'avancée technologie qui drive les choix des consommateurs, mais les subventions, les taxes, les dictats du jour. (ça ressemble drôlement au plan quinquennaux de Staline : on a vu leur efficacité très limité pourtant... il faut croire que l'on enseigne plus l'Histoire)

Le problème de ça, c'est que c'est un cercle vicieux. Admettons que le réchauffement climatique soit le mal de demain ! Si on adopte cette posture anti-libéral, on ne pourra jamais s'adapter à celui-ci. L'homme peut s'adapter à tout changement, sous réserve de laisser libre court au darwinisme technologique. Si c'est l'état qui dit quel techno doit se développer et exister : on arriva bien désarmé face à se réchauffement climatique (parait il inévitable de surcroit).