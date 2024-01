Électriques : Byd pourrait passer en pole devant Tesla, mais pas tout de suite

La suprématie de Tesla sur le monde électrique ne tient déjà plus qu’à un fil. Vient-il d’être rompu au dernier trimestre 2023 ? Byd (Build tour dreams) qui se prononce « beewhydee » pour faire plus chic, serait passé devant l’Américain en vendant 526 409 unités sur la planète, contre 484 507 pour l’entreprise d’Elon Musk. Ce serait donc plié pour Tesla, et par là même pour toute l’industrie automobile occidentale bientôt grand remplacée par l’ogre chinois ? Pas vraiment. Ou du moins, pas encore.

Car les ventes comptabilisées par Byd sous le vocable « électriques » tiennent également compte de ses hybrides rechargeables, domaine ou le Chinois cartonne, même s’il n’exporte pas ses PHEV en Europe, sentant bien que le vent tourne sur le vieux continent pour cette techno. En plus, avec ou sans cet ajout artificiel, Tesla reste en pole en 2023, avec 1,81 million d’autos vendues, électriques à 100 %, contre 1,59 million au total pour Byd. Elon a donc un peu de marge. Mais pour combien de temps ?

Des prévisions au beau fixe pour la marque chinoise

Car les prévisions pour 2024 sont plutôt à l’avantage du Chinois. C’est qu’en observant la progression de Byd, dans le 100% électrique seulement, on peut raisonnablement se demander non pas si la suprématie de Tesla va tomber, mais quand est-ce qu’elle va tomber. En extrapolant les hausses des ventes de Build your dreams de 2023 (+62%) sur l’année qui s’ouvre, les consultants de PWC tablent sur des ventes de 4,7 millions de 100 % électriques pour le Chinois, tout en restant raisonnables et en misant sur un marché stabilisé. En y ajoutant les ventes d’hybrides rechargeables, un domaine que Byd tend à abandonner petit à petit, il devrait largement dépasser les 5 millions d’unités.

Comment Tesla peut-il résister à l’offensive ? Pas avec son Cybertruck en tout cas, à la mise au point chaotique et à la fabrication trop chère. Avec son plan produits à venir ? Hormis son Model Y best seller qui devrait connaître une nouvelle jeunesse, on ne voit rien venir, sauf des rumeurs et des affirmations du boss, ce qui, parfois, revient au même.

Elon Musk envisage un nouveau roadster ? Pourquoi pas, mais ce n’est pas un tel modèle qu’il va exploser les compteurs. Certes, une petite Tesla, peut-être une Model 2 moins chère est programmée, du moins probablement, sans que l’on n’en sache grand-chose. Pendant ce temps-là, Byd accélère, avec une Dolphin et une Seal qui déboulent et une Atto3 déjà disponible, et il préparerait 4 nouveaux modèles cette année.

Évidemment, le Chinois est coincé aux États-Unis et au Canada ou Tesla règne en maître. Le protectionnisme de l’administration Biden empêche son expansion outre Atlantique. Mais son terrain de jeu naturel, la Chine, lui réussit mieux qu’à l’Américain. Chacun son continent donc, mais c’est sur le troisième marché le plus important au monde que la bataille sanglante entre les deux marques va se jouer : en Europe.

Le champ de bataille européen

Tesla y dispose d’une usine, à Berlin, ou il fabrique le Model Y, alors que de son côté, Byd vient tout juste de signer avec le gouvernement hongrois pour la construction d’une unité de production dans ce pays. L’américain a donc trois ans d’avance dans ce domaine, important pour bénéficier du début de protectionnisme qui se met en place dans l’Union et notamment en France.

Un problème que le Chinois pourrait bien contrecarrer d’ici la construction de cette usine par un dumping sur les prix que lui permet son gain de production, puisque Byd affirme qu’il ne lui faut que 5h pour assembler une auto, contre 7 chez Tesla, et 8h chez nombre de constructeurs. Autant d’éléments qui pourraient bien voir l’entreprise d’Elon Musk se transformer en Poulidor de l’électrique, à l’issue d’une bataille dont l’Europe devrait être le champ de bataille.