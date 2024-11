Elle aurait pu marcher comme un avion : la CX Concorde

Fierté franco-anglaise, le Concorde est certainement le plus bel avion de ligne de tous les temps. Le plus rapide aussi, atteignant Mach 2.2. Seulement, son développement s’est éternisé : s’il a volé pour la première fois en 1969, il n’est entré en service commercial qu’en 1976. Et c’est le dixième anniversaire de ce dernier événement qu’Air France, seule compagnie avec British Airways, après de désistement de toutes les autres un fois la crise pétrolière déclenchée, à utiliser le Concorde souhaitait souligner en 1986.

Air France a, grâce à son homologue britannique, trouvé le moyen de rendre l’avion à peu près rentable (en augmentant les prix et en ciblant les voyageurs d’affaires) mais se dit tout de même qu’un peu de soutien marketing ne ferait pas de mal. Par exemple, en collaborant avec un constructeur français. Quelle voiture bien de chez nous correspond-elle le plus au bel oiseau blanc ?

Réponse : la Citroën CX, à la fois aérodynamique et très technologique. Le double chevron dit banco, et accord est passé pour produire une série de GTI Turbo ABS arborant une teinte blanche rappelant celle du Concorde (agrémentée d’une sérigraphie qu'elle n'a jamais eue), et accordant sa sellerie au tissu rouge des sièges de l’avion dont elle récupère aussi les boucles de ceinture. Pour les revêtements, pas de problème, le constructeur les dégotte, mais pour la robe blanc nacré, c’est une autre paire de manches.

Dans les années 80, ce type de peinture était non seulement rare (Saab l’a toutefois utilisée) mais aussi d’un travail particulier, que Citroën ne maitrisait pas. Résultat, le constructeur tâtonne pour appliquer cette teinte et n’arrive pas à honorer sa commande dans les temps, de sorte qu'Air France décide de casser le contrat.

Toutefois, sur les 12 Cx Concorde prévues, selon toute vraisemblance, 6 ou 7 ou 8 (selon les sources) seront terminées, 3 se voyant écoulées en réseau et le reste utilisé par des employés de Citroën. Actuellement, 3 survivraient, dont 2 qui ont été présentées aux enchères, l’une chez Artcurial à Rétromobile.

Dépassant les 500 000 km, cette CX Concorde à la sellerie très usée ne s’est pas vendue. Il faut dire que les estimations oscillaient entre 50 000 € et 80 000 € : le vendeur aura présumé de l’attrait de sa voiture… L’autre a été adjugée en 2019 par Osenat à 18 000 €, lors du salon Epoqu’auto le 10 novembre 2019. Un exemplaire très attractif car ne totalisant que 74 000 km, il a appartenu au pilote Jean-Luc Thérier. Une troisième CX Concorde, entièrement restaurée, a été proposée à la vente (170 000 € !) en 2023.

C’est bien dommage que l’aventure CX Concorde se soit lamentablement crashée. En effet Citroën aurait envisagé d’en produire un millier, dont 200 en GTI Turbo et 800 sur base 22 TRS.

De série, la CX Concorde reçoit la clim et l'ABS. Photo : Osenat.

Enfin, depuis l’arrêt du Concorde, en 2003, étrangement, les avions de ligne font moins rêver. Qui imaginerait une DS9 A350 XLR ou une Chevrolet Malibu 737 Max10 ?