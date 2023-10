Cette jeune permis australienne se rappellera longtemps de cette mésaventure. La nouvelle automobiliste âgée 33 ans a en effet confondu la marche avant et la marche arrière sur la transmission automatique de son véhicule surélevé urbain Kia Seltos restylé au point de mettre sa voiture sur le toit. Pour enfoncer le clou, sa manœuvre s'est produite sur une plage fréquentée de Sydney. De quoi avoir la certitude de finir en photo et vidéo sur la toile.

Nos confrères de la publication locale 7News Australia publient sur Youtube les extraits de la caméra de vidéosurveillance du parking. Sur les images, le crossover avance sur la pelouse avant de tomber en contrebas sur le sable. Plus de peur que de mal : aucun baigneur n'était présent sur cette portion de la plage au moment des faits. Les derniers visiteurs de cet emplacement quittaient néanmoins les lieux quelques minutes seulement avant le crash.

Elle renverse son Kia sur la plage en se trompant de vitesse

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un véhicule neuf déjà classé épave

La conductrice subit à cause de cet accident quelques égratignures tandis que son passager âgé de 55 ans sort indemne. Le Kia Seltos restylé ne reprendra en revanche jamais la route après une telle figure. Pour rappel, ce modèle se positionne à l'étranger entre le petit Sonet et le -très connu chez nous- Niro. Il repose sur la plateforme K2 employée par l'ancien Kona et le Bayon. Le Seltos embarque en outre pour l'équivalent de moins de 24 000 euros un moteur essence de 115 chevaux, une boîte six vitesses automatique ou manuelle, des feux LED, une sellerie cuir, un système d'infodivertissement renvoyé sur un écran de huit pouces et un coffre de 433 litres.