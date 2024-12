Elle s'endette 35 ans pour une Toyota

Lorsqu’un particulier signe pour devenir propriétaire d'un véhicule d'occasion récent, plusieurs options s'offrent à lui : disposer d'un beau pécule pour payer cash, avoir un apport pour régler via un crédit, ou signer pour un financement sans apport avec des conditions moins favorables. Et dans le genre, ce revendeur américain pousse cette dernière solution à l'extrême.

Ses publications régulières sur Instagram montrent le visage de ses clients pensant faire une bonne affaire. En réalité, ils s'engagent dans une histoire loin d'être à leur avantage.

Une berline Toyota à plus de 240 000 euros

Son montage est simple : il cible des clients vraisemblablement pas très forts en mathématiques pour étaler leur paiement sur des durées absurdes. La femme visible dans cette vidéo vient par exemple de signer sans apport pour une grande berline Toyota Camry avec une mensualité de 599 dollars (570 euros par mois environ) sur une durée de 427 mois. Un bête calcul permet de constater que sa voiture lui coûtera au final la bagatelle de 255 773 dollars soit l'équivalent de 243 297 euros au cours actuel. Une auto habituellement facturée dans cet état 30 000 dollars (28 535 euros).

Une faille juridique

Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les internautes indiquent à juste titre que le crédit auto ne peut pas dépasser 7 ans via 84 mensualités aux États-Unis. Cela dit, un garage peut légalement prêter de l'argent à ses clients dans le cadre d'une vente et ce sans limite de durée.

Bientôt endettée et sans voiture ?

Payer une voiture pendant 427 mois n'a aucun sens. Et y parvenir lorsqu'il s'agit d'un crédit à plus de 570 euros se veut encore plus illogique. Du coup, comment ce garage peut s'y retrouver ? La réponse tient probablement en quatre lettres : le repo. Il s'agit d'un recours permettant au créancier de saisir sur-le-champ le bien dès la première mensualité manquée. Des vidéos spectaculaires montrent sur Youtube des camions chargés de récupérer les véhicules de manière parfois peu académique. Ces derniers sont ensuite revendus aux enchères. Si le véhicule est vendu pour moins que le montant dû, le propriétaire peut être tenu de payer la différence (appelée “deficiency”). Pour découvrir cela, visionnez la vidéo qui suit avec un Kia Soul saisi sans encombre même en étant bloqué par un autre véhicule.