Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mondial de l'auto 2026

Citroen au Mondial de l'auto 2026
L'Info Citroen
Sur le forum
Le starter de 7h00

« Elle va donner la fièvre au public » : la nouvelle DS N°3 peut-elle sauver le constructeur français ?

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

10  

Désormais considérée par le groupe Stellantis comme une marque de seconde zone supervisée par Citroën, DS Automobiles visait à s’imposer comme un constructeur premium français. Au Mondial de Paris, elle va revenir au seul créneau qui avait réussi à cette griffe lors de ses débuts.

« Elle va donner la fièvre au public » : la nouvelle DS N°3 peut-elle sauver le constructeur français ?
Une nouvelle DS N°3 imaginée virtuellement par l'intelligence artificielle.

Jamais DS Automobiles n’a réussi à s’imposer comme un véritable constructeur automobile français « premium ». Depuis la prise d’indépendance de la marque en 2014, elle vise à concurrencer BMW, Audi et Mercedes avec des véhicules citadins, compacts et familiaux au positionnement plus « haut de gamme » que ceux de Citroën ou Peugeot.

Mais malgré un relatif succès de son DS 7 Crossback (renommé « DS 7 » au restylage) récemment remplacé par le nouveau DS N°7, jamais DS Automobiles n’est parvenue à atteindre les volumes de ventes souhaités. Et à l’occasion de son gros remaniement annoncé il y a quelques mois, la direction du groupe Stellantis a décidé de réduire sa marge de manœuvre : comme Lancia, DS Automobiles dépendra désormais d’une marque « mère » (Citroën en l’occurrence). Après l’introduction des nouvelles DS N°4 (une DS 4 restylée), DS N°8 et DS N°7, le plan produit de DS Automobiles pour les prochaines années devient flou.

Le retour de la « 3 »

Outre la présentation au public du nouveau DS N°7, il y aura tout de même une actualité importante pour la marque DS Automobiles au prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : l’exposition d’un nouveau concept-car de voiture citadine, comme le rapportaient déjà les journalistes de l’Automobile Magazine en juin dernier.

Cette nouvelle DS N°3 prendra la forme d’un concept-car et actuellement, on ignore s’il s’agit d’un simple « show-car » pour tester la réaction du public ou si Stellantis a déjà validé définitivement le développement de sa version de série. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, DS Automobiles décrit la voiture en ces termes : « installée au centre du stand sous la coupole, une surprise imaginée par DS Automobiles promet de faire tourner les têtes et de donner la « fièvre » au public. Elle représente une vision audacieuse du potentiel design futur de la Marque et constituera une prise de parole importante pour DS Automobiles au Mondial ».

Aux dernières nouvelles, la marque aurait décidé d’abandonner le positionnement « crossover » qui n’a que très peu réussi à la DS 3 de seconde génération actuellement en toute fin de carrière. L’idée serait de revenir à une vraie citadine un peu huppée, comme à l’époque de la première DS 3 qui parvenait à séduire la clientèle de la Mini. Elle doit aussi se baser sur la nouvelle plateforme STLA One, évolution de la STLA Smart. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir ce concept-car !

10  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen Ds3

Citroen Ds3
Citroen au Mondial de l'auto 2026
L'Info Citroen
Sur le forum

SPONSORISE

Actualité Citroen Ds3

Voir toute l'actu Citroen Ds3

Fiches fiabilité Citroen Ds3

Image d'illustration de l'article

Fiabilité Citroën DS3 : que vaut le modèle en occasion ?

42

Début 2010, Citroën décide de lancer une ligne de modèles à tendance Premium, un peu plus luxueuse que la gamme classique. C’est la naissance de DS, qui reste à cette époque dans la marque. Les modèles seront des "Citroën DS". C’est différent aujourd’hui, puisque DS s’est émancipée et est devenue une vraie marque à part entière depuis juin 2014. Mais revenons à cette DS3, qui fut le premier modèle lancé par Citroën. Basée sur un châssis de C3, la DS3 est une citadine chic et polyvalente, 3 portes, qui présente bien et a pour ambition à son lancement de concurrencer la Mini.Son esthétique agréable, à la fois chic et sportive, le traitement de son intérieur, moderne, les possibilités de personnalisation poussées, tout cela a fait la recette de son succès, bien réel. Cependant, elle peine à afficher des prestations vraiment haut de gamme, en terme d’équipement high tech par exemple, comme peuvent le faire les Audi A1 ou Mini, justement. Mais elle reste habitable, logeable au niveau du coffre, et pas manchote sur la route, où son châssis raffermi par rapport à la C3 lui permet un dynamisme bienvenu pour les amateurs de conduite. D’ailleurs la version radicale "Racing" est là pour satisfaire les plus exigeants en termes de performances. Et pour ceux qui aiment se découvrir, une carrosserie "Cabrio" est aussi disponible.Sur le plan de la fiabilité, on retrouve celle, moyenne de la C3. Des points à vérifier que vous retrouverez ci-dessous.

Voir toutes les fiches fiabilité Citroen Ds3

Essais Citroen Ds3

Voir tous les essais Citroen Ds3

Comparatifs Citroen Ds3

Voir tous les comparatifs Citroen Ds3