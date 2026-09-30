Jamais DS Automobiles n’a réussi à s’imposer comme un véritable constructeur automobile français « premium ». Depuis la prise d’indépendance de la marque en 2014, elle vise à concurrencer BMW, Audi et Mercedes avec des véhicules citadins, compacts et familiaux au positionnement plus « haut de gamme » que ceux de Citroën ou Peugeot.

Mais malgré un relatif succès de son DS 7 Crossback (renommé « DS 7 » au restylage) récemment remplacé par le nouveau DS N°7, jamais DS Automobiles n’est parvenue à atteindre les volumes de ventes souhaités. Et à l’occasion de son gros remaniement annoncé il y a quelques mois, la direction du groupe Stellantis a décidé de réduire sa marge de manœuvre : comme Lancia, DS Automobiles dépendra désormais d’une marque « mère » (Citroën en l’occurrence). Après l’introduction des nouvelles DS N°4 (une DS 4 restylée), DS N°8 et DS N°7, le plan produit de DS Automobiles pour les prochaines années devient flou.

Le retour de la « 3 »

Outre la présentation au public du nouveau DS N°7, il y aura tout de même une actualité importante pour la marque DS Automobiles au prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : l’exposition d’un nouveau concept-car de voiture citadine, comme le rapportaient déjà les journalistes de l’Automobile Magazine en juin dernier.

Cette nouvelle DS N°3 prendra la forme d’un concept-car et actuellement, on ignore s’il s’agit d’un simple « show-car » pour tester la réaction du public ou si Stellantis a déjà validé définitivement le développement de sa version de série. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, DS Automobiles décrit la voiture en ces termes : « installée au centre du stand sous la coupole, une surprise imaginée par DS Automobiles promet de faire tourner les têtes et de donner la « fièvre » au public. Elle représente une vision audacieuse du potentiel design futur de la Marque et constituera une prise de parole importante pour DS Automobiles au Mondial ».

Aux dernières nouvelles, la marque aurait décidé d’abandonner le positionnement « crossover » qui n’a que très peu réussi à la DS 3 de seconde génération actuellement en toute fin de carrière. L’idée serait de revenir à une vraie citadine un peu huppée, comme à l’époque de la première DS 3 qui parvenait à séduire la clientèle de la Mini. Elle doit aussi se baser sur la nouvelle plateforme STLA One, évolution de la STLA Smart. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir ce concept-car !