DS Automobiles se réveille enfin!

Il se trouve que deux nouveaux modèles ont été étrennés par l’Élysée au cours des derniers mois. L’événement est exceptionnel. Les prédécesseurs d’Emmanuel Macron avaient dû se satisfaire de tristes youngtimers et de s’entasser dans l’exigüité de voitures ordinaires pas très sexy, de la CX à la DS 7 Crossback…

L’apparition des nouveaux modèles d’apparat tombe à point nommé car elle correspond au réveil de DS Automobiles, enfin sortie d’une longue léthargie au cours de laquelle le style de la marque était à la dérive, indéfini, compliqué, insatisfaisant.

La DS N°8, un modèle présidentiel unique

La DS n° 8 Présidentielle a été mise à la disposition de l’Élysée au printemps 2025 pour la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. Apparemment proche de la Ds n° 8 de série, la voiture présidentielle - la première à motorisation 100 % électrique - se distingue cependant par sa carrosserie propre, traitée en bleu saphir et doté d’accessoires délicieusement kitsch comme la calandre illuminée en bleu / blanc / rouge, différents insignes républicains et les emplacements destinés aux fanions. La caisse a été renforcée par un blindage assuré par la société Centigon en Bretagne et elle possède un toit ouvrant qui permet au chef de l’état de saluer ses ouailles, debout, avec le rayonnement d’un Xi Jin Ping.

Le luxe français jusque dans les moindres détails

Depuis sa naissance, DS Automobiles a tout misé sur le luxe et l’artisanat, sur un raffinement extrême dont seuls sont capables ses spécialistes de la vieille tradition française. DS Automobiles a donc redoublé d’imagination et de savoir-faire pour élaborer l’équipement et la décoration de l’habitacle de la DS N°8 Présidentielle. Les artisans selliers ont concocté des sièges mêlant Alcantara et cuir dans diverses nuances de bleus, rehaussées de surpiqûres « point perle », contrastant avec le pavillon gris clair.

Les designers ont joué avec les matières, exploitant l’étonnante marqueterie de paille de seigle, dans de subtiles tonalités de vert d’eau et de bleu nuit. Toute la France de l’excellence a été mise à contribution. La société Métaphores a créé des panneaux de satin bleu tandis que l’atelier Lognon a développé un textile plissé. Pour les boiseries, le choix de l’essence s’est porté sur le frêne pour le tableau de bord.

Une DS N°7 spécialement préparée pour l’Élysée

Avant de tirer sa révérence en 2027, Emmanuel Macron tenait à essayer un dernier joyau dans les allées du parc de l’Élysée. Il a donc obtenu de DS Automobiles d’inaugurer la DS N° 7 Élysée livrée en juillet 2026. Cette fois, la base choisie est celle de la DS N° 7, un SUV plus conventionnel que la n° 8. Elle effectue ses premiers tours de tours de roues officiels le 14 juillet 2026 pour emmener le président depuis la cour du palais de l’Élysée jusqu’à la la place de l’Étoile. Là, traditionnellement, le chef de l’État change de véhicule pour descendre les Champs-Élysées et passer les troupes en revue. Ambiance militaire oblige, c’est un vénérable VLRA TPK qui est mis à contribution, un engin de reconnaissance et d’appui créé par la société ALM dans les années 1960, récupéré par ACMAT puis Arquus au hasard de leurs restructurations.

Revenons à la DS n° 7. Elle est établie sur un châssis rallongé de 25 cm qui permet d’améliorer l’habitabilité aux places arrière. La caisse bénéficie d’un blindage intégral réalisé chez Centigon, à Lamballe et habillé dans le bleu alloué aux voitures de parade. Elle est dotée d’une motorisation 100 % électrique composée de deux moteurs développant une puissance cumulée de 350 ch. Comme sur la DS N° 8, la sellerie marie cuir et Alcantara, décors en aluminium guillochés et ébénisterie en frêne.

DS change de style

Si nous revenons sur les deux stars de la Présidence, c’est que ces deux voitures reflètent un nouveau visage de DS Automobiles et qu’elles sont désormais en vente libre. Dévoilée au printemps dernier, la DS N°7 effectue ses grands débuts commerciaux à l’occasion du Mondial de l’Auto, en octobre 2026. tandis que la DS N°8 entame déjà sa deuxième saison.

Il n’aura échappé à personne que ces deux modèles, auxquels il faut adjoindre la DS N°4, inaugurent un nouveau style chez DS Automobiles. Les flancs délicatement modelés se sont sensiblement épurés par rapport aux générations précédentes. Les ornements intempestifs, les plis, les balafres ne font plus partie du vocabulaire des designers.

On ne peut que se réjouir de ce renouveau après s’être longtemps interrogé sur la direction esthétique prise par DS Automobiles.

Une histoire mouvementée depuis 2009

Il y déjà dix huit ans que le label cherche à se positionner, d’abord au sein de PSA Peugeot Citroën, et depuis 2021, au cœur du tentaculaire groupe Stellantis. La première DS 3 (photo ci-dessus) a été lancée par Citroën en septembre 2009 ; suivirent ensuite la DS 4 en octobre 2010 et la DS 5 au style fulgurant en mai 2011. Des réussites chacune dans leur genre ! On était bluffé ! Puis les DS ont cherché à conquérir le marché chinois en alignant les banalités et vint le temps de la déception avec des SUV sans saveur, de la la DS 5 LS (2013) à la DS 6WR (2014). Le 1er juin 2014, DS prit son autonomie et devint le troisième label du groupe PSA Peugeot Citroën. Avec en point d’orgue, le faux pas mémorable de la DS 9 lancée en février 2020… en pleine pandémie.

La DS 9, le rendez-vous manqué de la marque

En février 2010, DS annonça la DS 9, une grande routière qui devait reprendre le flambeau des historiques DS et CX. Mais les partis pris du marketing pour la définition DS 9 se sont avérés déconcertants. En premier lieu, le style de la DS 9 était d’une désolante banalité, indigne de l’héritage de ses ancêtres.

Plus discutable encore, la fabrication de la DS 9 était effectuée à Shenzhen… et non dans la France profonde ! Cette luxueuse berline chargée de véhiculer le savoir-faire de l’artisanat français n’était pas confectionnée dans un atelier français, mais fabriquée dans la province de Guangdong. Quelle bévue !

DS Automobiles avait tout faux pour passer pour un constructeur « premium ». Trop anonyme, la DS 9 n’a séduit ni les Chinois ni les Européens ! Gageons que les DS N° 7 et 8 vont corriger le tir...avec l'aide de Citroën, sous la responsabilité duquel est à nouveau placé DS au sein du groupe Stellantis. Un recommencement pour, on l'espère, un nouvel élan.