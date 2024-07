Après la mise en demeure, voici une plainte contre X dans l'affaire des airbags Stellantis

Il pourrait s’agir d’une véritable série télé, à la différence près que les victimes sont bien réelles. Depuis mai dernier, le rappel concernant les airbags dans le groupe Stellantis (notamment Citroën et DS) prend de l’ampleur.

Le dernier épisode en date fait état d’un dépôt de plainte contre X, c’est ce que rapportent nos confrères du journal Le Monde. Il s’agit de six plaignants réunis au sein d’un collectif de consommateurs de la plateforme MyLeo. Il ne pourrait s’agir que d’un début puisque ce collectif comprend quelque 1 500 clients représentés par Vincent Fillola, Pierre Delivret et Christophe Lèguevaques.

Les infractions dénoncées par le trio sont la mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que la tromperie et des pratiques commerciales trompeuses. Me Lèguevaques précise « qu’outre la condamnation pénale des sociétés Citroën, DS et Stellantis, nous demanderons pour chacun des plaignants des compensations financières pour réparer l’intégralité des préjudices subis ».

Après avoir mis beaucoup de temps à réagir, Stellantis a mis en place une campagne de rappel et communique sur l’accélération des remplacements des airbags ainsi que la possibilité d’effectuer cette opération à domicile. À ce jour, le groupe affirme avoir remplacé 43 000 airbags de C3 et DS 3. Toutefois, cela ne convainc pas Me Lèguevaques : « au rythme actuel, cela va prendre encore… dix mois, jusqu’en 2025 ».

Plus de 680 000 airbags à remplacer

Fin juin, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir a adressé une lettre de mise en demeure, en laissant un mois de délai avant de mener une action en justice.

L’ancien fournisseur Takata est tristement connu pour ses problèmes d’airbags. Au total, plus de 100 millions de voitures ont été rappelées dans le monde depuis le début du scandale. Dans le cas présent, le rappel concerne les Citroën C3 et DS 3 produites entre 2009 et 2019. Au total, 681 000 exemplaires sont concernés sur le globe, dont 241 000 en France.