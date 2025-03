Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

La Maison blanche transformée en show-room automobile ? Seuls Donald Trump et Elon Musk pouvaient oser une telle mise en scène. Celle-ci a eu lieu mardi après-midi, au lendemain de cette déclaration de Donald Trump soutenant Elon Musk sur son réseau Truth social : "Aux Républicains, aux Conservateurs et à tous les formidables Américains, Elon Musk "monte au front" pour aider notre nation, et il fait un TRAVAIL FANTASTIQUE!" Et le président américain de poursuivre : "Les fous de la gauche radicale, comme ils le font souvent, essaient de boycotter illégalement (...) Tesla, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et le "bébé" d'Elon, afin d'attaquer et de faire du mal à Elon à tout ce qu'il représente", a-t-il accusé. Et d'ajouter: "Je vais acheter une Tesla toute neuve demain matin en signe de confiance et de soutien à Elon Musk."

Ce qui fut dit fut fait, et ce sont 5 Tesla qui ont été hier présentées à Donald Trump. Son choix se porta sur une rutilante Model S, véhicule disponible en France à partir de 112 590 € hors options, mais l’histoire ne dit pas si le médiatique client aura bénéficié d’une ristourne, sachant que cette pratique n’entre absolument pas dans les habitudes de la maison.

"Musk est plus populaire auprès des conducteurs de voitures thermiques qu’auprès des adeptes de l’électrique."

Mais en clamant son intention d’acheter une Tesla en signe de soutien, Donald Trump rend-il vraiment service à la marque ? Cet épisode intervient dans un contexte de baisse significative des ventes globales de Tesla, dont on saura dans les prochaines semaines si celle-ci est due à la période de renouvellement de son véhicule-phare, la Model Y, voiture la plus vendue au monde en 2023 et 2024, ou si les racines du mal sont plus profondes, car directement liées aux prises de position du très controversé Elon Musk.

"Il est plus populaire auprès des conducteurs de voitures thermiques qu’auprès des adeptes de l’électrique", observait récemment Mike Murphy, directeur de American EV Job Alliance, organisme défendant les intérêts de la mobilité électrique, qui a récemment commandé un sondage sur l’image d’Elon Musk. "Plus vous pensez que le changement climatique est important, et plus vous détestez Elon (…). Il a plus l’identité MAGA (Make America Great Again, NDLR) que celle de la voiture électrique. Il est un cauchemar pour le directeur marketing de Tesla car il est désormais un obstacle sur son chemin." (Automotive News, 24/02).

Un comble en effet, même si on devine aussi en creux une forme de désintérêt de Musk pour les véhicules particuliers. En janvier dernier, il avait d’ailleurs laissé comprendre que les robots-taxis et les robots humanoïdes étaient plus importants que les voitures dans les perspectives d’avenir de Tesla. Et il en a remis une couche mardi après-midi à la maison blanche : s’il a dit son intention de doubler dans les deux ans la production de voitures de son groupe aux Etats Unis, "en guise d'acte de foi envers l'Amérique", il a surtout annoncé que "la production du Cybercab commencera au Texas l'an prochain, et il a une conduite autonome. Nous avons tellement confiance en la conduite autonome qu'il n'aura carrément pas de volant, il n'aura pas de pédale (…) Soit il sera en conduite autonome, soit il n'y aura pas de conduite du tout."

D’autre part, en annonçant son intention d’acquérir une Tesla, Trump achève de donner une identité politique à la marque, ce qui représente un phénomène quasi-inédit dans l’histoire de l’automobile. Et si ces déclarations ont toutes les chances de constituer un véritable repoussoir pour les clients de Tesla du camp démocrate aux Etats-Unis - et au-delà pour tous les électeurs aux positions modérées - il y a peu de chances que les votants républicains qui n’étaient jusqu’ici pas convaincus par l’électrique abandonnent le thermique. "Gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge..." Elon Musk devra-t-il faire sienne la citation de Voltaire?