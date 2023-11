En 2024, les Américains pourront acheter une Hyundai en direct sur Amazon

Amazon est LE site de vente en ligne leader sur la planète, lui qui réussit à s'adjuger près d'une vente sur cinq sur le web.

Il était donc presque étonnant que ce mastodonte, qui vend à peu près tout ce qui peut être vendu, ne propose pas encore à ses clients le produit de consommation de masse qu'est la voiture. Et on ne parle pas là des accessoires et gadgets pour l'auto, qui pullulent sur Amazon, ni d'opérations ponctuelles (on se souvient de la série spéciale Amazon chez Seat, mais que l'on pouvait seulement préréserver). Il s'agit bien ici de la voiture... complète.

Cela s'explique par le fait que les constructeurs verrouillent leurs canaux de vente, et réservent, pour certains, la vente en ligne à leur propre réseau, en passant par leurs propres sites.

Mais on peut désormais parler au passé. En effet, le partenariat annoncé jeudi dernier au salon de Los Angeles par le géant américain, et la marque coréenne Hyundai, ouvre la porte à la "vraie" vente de voitures sur Amazon. En direct.

Jusqu'ici, Amazon USA proposait la possibilité de choisir un modèle Hyundai, mais il fallait passer ensuite par le concessionnaire pour finaliser la vente. À partir de 2024, ce ne sera plus nécessaire. Tout le processus de choix du modèle, des options, et la conclusion de la vente (paiement) pourront avoir lieu sur la plateforme. Des solutions de financement seront proposées, et le client pourra choisir de se faire livrer la voiture en concession Hyundai, ou directement chez lui.

Hyundai utilisera en retour le cloud Amazon, et Alexa

Mais vous vous en doutez, l'opération ne va pas que dans un seul sens. Amazon devient une vitrine pour Hyundai, mais en retour, le constructeur coréen s'engage auprès d'Amazon à utiliser son système de cloud AWS de façon préférentielle. Selon le communiqué : "Hyundai désigne AWS comme son fournisseur cloud préféré pour faciliter la transformation numérique des opérations, de la production et du service client du constructeur automobile".

Mais aussi, il est acté l'intégration d'Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, dans les véhicules du groupe Hyundai Motors, et ce en 2025. Ce qui permettra, depuis sa voiture, de gérer son agenda, recueillir des infos sur le web ou gérer à distance son habitation connectée...

Bref, cela semble aller dans le sens de l'histoire, avec une dématérialisation de plus en plus poussée de l'acte d'achat automobile. Mais que Hyundai soit le premier constructeur à faire affaire avec Amazon de cette façon si poussée, 100 % intégrée, reste surprenant. On aurait imaginé que l'entreprise américaine, aurait misé sur un constructeur américain, et non un asiatique...

Enfin, il n'est nulle part fait mention de tarifs spéciaux sur Amazon. C'est pourtant ce qui fait le succès de l'américain : y trouver de tout, et moins cher qu'en boutique. On ne sait pas encore non plus si l'offre sera déployée dans les autres pays du monde.