En Angleterre, ce festival met à l'honneur les voitures les plus banales qui soient

Les Anglais sont probablement les plus grands amateurs d’automobile en Europe, et sont aussi des gens qui ne font jamais rien comme tout le monde. En témoigne l’existence du Festival of the Unexceptional, événement qui rassemble chaque année des voitures qui ont en commun…d’être parfaitement communes justement.

Le propos de ce festival consiste à célébrer des modèles des années 1969 à 1999, mais en élargissant le concept des Youngtimers à des voitures de milieu de gamme sans aspérité particulière, ni promesses de performances décoiffantes. Bref, des modèles normalement appelés à s’éteindre en silence au terme de leurs quelques années de service, sans espoir qu’un passionné s’attaque un jour à leur restauration. De ce fait, les rares survivantes n’en acquièrent que plus de valeur. « Le but du festival est simplement de préserver des voitures qui sont en fait très ordinaires, au quotidien. Normalement, on ne penserait pas à les préserver, alors ils ont tendance à disparaître tranquillement. Mais heureusement, il existe des groupes de personnes enthousiastes qui préservent réellement toutes ces voitures autrefois très banales », explique l’un des membres du jury de l’événement, cité par nos confrères britanniques d’Autocar.

Pour cette dixième édition, qui a rassemblé quelques 4 000 personnes venues à bord de 2 000 voitures, c’est un pick-up Toyota Hilux 1982 qui l’emporte grâce à son remarquable état de conservation. Affichant 20 000 miles au compteur, soit l’équivalent de 32 000 km, celui-ci a longtemps été utilisé par une femme qui l’utilisait dans sa plantation de fraises avant d’être rachetée par son propriétaire actuel, qui dit avoir juste eu besoin de laver pour participer à l’événement. Ici, le caractère exceptionnel du véhicule est justement d’avoir été préservé alors même que les pick-up sont normalement utilisés comme des bêtes de somme.

Parmi les finalistes du concours figuraient aussi une Yugo Zastava et une Vauxhall Nova (une Opel Corsa de première génération, donc). Une Renault Clio a finalement récolté la deuxième place, tandis qu’une Nissan Primera venue d’Allemagne était saluée par le jury. Jury qui a également accordé une mention « très honorable » à une Fiat Panda, une Austin Metro et une Citroën Visa.