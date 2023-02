En Autriche, le festival Wörthersee devient politiquement incorrect

Si vous aimez les préparations spectaculaires sur la base de Volkswagen Combi ou Golf, vous connaissez forcément le festival de Wörthersee. Organisé pour la première fois en 1982 dans la ville autrichienne de Maria Wörth, ce festival rassemblait chaque année une quantité impressionnante de modèles Volkswagen de toutes les époques et de tous les genres, avec de nombreux véhicules aux préparations plus ou moins audacieuses. Mais après l’annulation des trois dernières éditions à cause de la crise du coronavirus, on apprend que le festival n’aura plus lieu suite à une décision de la mairie locale.

D’après les journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport, la mairie a décidé de ne plus autoriser ce célèbre rassemblement et, de manière générale, les manifestations automobiles de grande taille. Elle estime qu’ils ne sont plus en phase avec l’air du temps et préfère prioriser les actions de lutte pour la protection du climat. Elle précise que les lieux seront transformés en des espaces pour une utilisation durable et la décision de la marie aurait peut-être été influencée par les évènements de ces dernières années : malgré l’annulation officielle de l’évènement depuis 2020, des rassemblements non officiels des fans sur place auraient été perturbés par des débordements.

Que va faire Volkswagen ?

Devenu un partenaire incontournable de ce festival célébrant les modèles de son histoire, Volkswagen pourrait organiser un autre rassemblement ailleurs en remplacement du Wörthersee Treffen. Le constructeur allemand y dévoilait souvent des modèles spéciaux ou des concept-cars et se retrouve ainsi privé d’un joli moyen de communication avec l’interdiction de ce show populaire.