En Chine, Tesla oblige un client médisant à s'excuser publiquement

Alors qu’il roulait entre les villes de Fuyang to Zhenghou au volant de son Tesla Model X, un certain monsieur Wen dit avoir ressenti subitement son gros SUV électrique décélérer de 100 à 60 km/h en raison d’un problème bizarre de freins. Il s’est alors largement exprimé dans les médias pour raconter sa mésaventure, qualifiant au passage sa voiture de « jouer pour se suicider » et d’engin mortel en raison de la dangerosité d’une telle manœuvre imprévue. Il a aussi dit ne pas avoir été contacté par Tesla à la suite à ce problème pour examiner la situation.

Or, le département juridique de Tesla a justement travaillé sur ce cas. Ils ont prouvé que la branche chinoise du constructeur américain était entrée en contact avec le client, le jour même où l’incident a été exposé dans les médias. Malgré les tentatives d’enquêter sur ce problème et les demandes pour inspecter le véhicule du plaignant, ce dernier aurait systématiquement refusé.

Des excuses publiques et une amende

Tesla a ensuite porté l’affaire devant les tribunaux, arguant qu’en agissant de la sorte le client avait nui à l’image du constructeur. Et il a obtenu gain de cause : le client a été sommé de s’excuser publiquement en lisant un message préalablement validé par Tesla, en plus de devoir payer une amende de 10 000 RMB soit un peu plus de 1300€. Dans ce cas précis, il semblerait en effet que le client ait cherché à nuire à Tesla plutôt que se pencher réellement sur le problème.